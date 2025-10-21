Robo histórico en el Louvre: las joyas sustraídas valen más de 100 millones de dólares y crece la polémica en Francia

El Museo del Louvre, uno de los emblemas culturales más reconocidos del mundo, fue escenario de un robo sin precedentes que conmociona a Francia y al ámbito artístico internacional. Según confirmó este martes la fiscal Laure Beccuau, las ocho joyas de la corona francesa sustraídas el pasado domingo en la Galería de Apolo están valuadas en 88 millones de euros, equivalentes a unos 102 millones de dólares.