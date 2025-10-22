Secciones
SociedadActualidad

Robo en el Museo de Louvre: ¿por qué se cree que los ladrones destruyeron las joyas?

Expertos advierten que podría ser demasiado tarde para rescatar estas reliquias históricas, las cuales se teme no solo pierdan su valor cultural, sino también su forma original.

Robo en el Museo de Louvre: ¿por qué se cree que los ladrones destruyeron las joyas?
Hace 1 Hs

La policía francesa se encuentra en una búsqueda desesperada de piezas de gran valor sustraídas del Museo del Louvre durante un atraco increíble ocurrido a plena luz del día. Expertos advierten que podría ser demasiado tarde para rescatar estas reliquias históricas, las cuales se teme no solo pierdan su valor cultural, sino también su forma original.

Robo histórico en el Louvre: las joyas sustraídas valen más de 100 millones de dólares y crece la polémica en Francia

Robo histórico en el Louvre: las joyas sustraídas valen más de 100 millones de dólares y crece la polémica en Francia

El atraco se concretó en París, cuando ladrones irrumpieron en el museo más visitado del planeta para robar ocho objetos. La Fiscalía de Francia tasó el valor de lo robado en más de US$102 millones. Los asaltantes escaparon rápidamente en motocicletas, completando su golpe en solo unos ocho minutos, demostrando una alta profesionalidad.

¿Por qué es probable que destruyan las joyas robadas?

El detective de arte holandés Arthur Brand compartió su temor respecto al destino de las piezas, sugiriendo que podría ser imposible recuperarlas intactas. Existe una alta probabilidad de que las joyas ya estén desmanteladas y divididas en cientos de pedazos diminutos. Brand piensa que robar por encargo para un coleccionista privado resulta un escenario que solo ocurre en los argumentos de películas de Hollywood.

La estrategia delictiva implica el desmantelamiento completo de los objetos sustraídos para hacerlos irrastreables. El oro y la plata serán fundidos, mientras que las gemas grandes serán cortadas en piedras más pequeñas. Estas piedras fragmentadas se convertirán en unidades prácticamente imposibles de rastrear y conectar con el robo efectuado en el famoso museo.

Los artículos intactos se consideran demasiado "calientes" para poder venderlos con seguridad en el mercado negro. Brand afirmó que nadie desea tocar una joya tan marcada, pues no existe manera de mostrarla o dejarla como herencia. Por ello, lo más probable es que estos grupos del crimen organizado busquen obtener piedras preciosas para realizar operaciones de blanqueo de dinero, según la fiscal de París, Laure Beccuau.

¿Cuál es el valor estimado  de las joyas y cómo sería su venta en el mercado negro?

Aunque los objetos sustraídos fueron catalogados como invaluables por su carácter histórico, se estima que se venderán por solo una fracción de su valor oficial. La joyería en línea 77 Diamonds, a través de su director general, Tobias Kormind, calculó que las gemas y el oro robados podrían superar los US$13 millones. Este monto potencial, proveniente de las piezas cortadas, se acerca a los 10 millones de libras esterlinas (US$13,4 millones).

Los ladrones se llevaron joyas que contenían "hermosas piedras grandes e impecables", las cuales serán extraídas de sus monturas para su venta. La banda criminal requiere un experto cualificado para sacar las gemas y un cortador profesional de diamantes para modificar las piedras grandes y reconocibles. Kormind aseguró que las piedras más grandes podrían valer cerca de US$700.000 cada una y que las más pequeñas, difíciles de identificar, se podrían vender de inmediato.

Temas Museo de Louvre
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Carrera contrarreloj en Francia: por qué deben hallar las joyas robadas del Louvre antes de las 48 horas

Carrera contrarreloj en Francia: por qué deben hallar las joyas robadas del Louvre antes de las 48 horas

Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
2

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
3

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
4

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo
5

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas
6

El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

Más Noticias
Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

Los jubilados desaparecidos en Chubut y una estremecedora hipótesis: “¿Y si se los tragó la tierra?”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

El vestido de novia de Stella Banderas que rinde homenaje a sus raíces españolas: “Quería algo un poco gótico, romántico e inspirado en el encaje español”

Cuándo ver la lluvia de estrellas 2025 en Argentina: horarios, consejos y mejor momento para observarla

Cuándo ver la lluvia de estrellas 2025 en Argentina: horarios, consejos y mejor momento para observarla

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Comentarios