Robo en el Museo de Louvre: ¿por qué se cree que los ladrones destruyeron las joyas?

Los ladrones se llevaron joyas que contenían "hermosas piedras grandes e impecables", las cuales serán extraídas de sus monturas para su venta. La banda criminal requiere un experto cualificado para sacar las gemas y un cortador profesional de diamantes para modificar las piedras grandes y reconocibles. Kormind aseguró que las piedras más grandes podrían valer cerca de US$700.000 cada una y que las más pequeñas, difíciles de identificar, se podrían vender de inmediato.