Robo en el Museo de Louvre: ¿por qué se cree que los ladrones destruyeron las joyas?

La policía francesa se encuentra en una búsqueda desesperada de piezas de gran valor sustraídas del Museo del Louvre durante un atraco increíble ocurrido a plena luz del día. Expertos advierten que podría ser demasiado tarde para rescatar estas reliquias históricas, las cuales se teme no solo pierdan su valor cultural, sino también su forma original.
El atraco se concretó en París, cuando ladrones irrumpieron en el museo más visitado del planeta para robar ocho objetos. La Fiscalía de Francia tasó el valor de lo robado en más de US$102 millones. Los asaltantes escaparon rápidamente en motocicletas, completando su golpe en solo unos ocho minutos, demostrando una alta profesionalidad.
¿Por qué es probable que destruyan las joyas robadas?
El detective de arte holandés Arthur Brand compartió su temor respecto al destino de las piezas, sugiriendo que podría ser imposible recuperarlas intactas. Existe una alta probabilidad de que las joyas ya estén desmanteladas y divididas en cientos de pedazos diminutos. Brand piensa que robar por encargo para un coleccionista privado resulta un escenario que solo ocurre en los argumentos de películas de Hollywood.
La estrategia delictiva implica el desmantelamiento completo de los objetos sustraídos para hacerlos irrastreables. El oro y la plata serán fundidos, mientras que las gemas grandes serán cortadas en piedras más pequeñas. Estas piedras fragmentadas se convertirán en unidades prácticamente imposibles de rastrear y conectar con el robo efectuado en el famoso museo.
Los artículos intactos se consideran demasiado "calientes" para poder venderlos con seguridad en el mercado negro. Brand afirmó que nadie desea tocar una joya tan marcada, pues no existe manera de mostrarla o dejarla como herencia. Por ello, lo más probable es que estos grupos del crimen organizado busquen obtener piedras preciosas para realizar operaciones de blanqueo de dinero, según la fiscal de París, Laure Beccuau.
¿Cuál es el valor estimado de las joyas y cómo sería su venta en el mercado negro?
Aunque los objetos sustraídos fueron catalogados como invaluables por su carácter histórico, se estima que se venderán por solo una fracción de su valor oficial. La joyería en línea 77 Diamonds, a través de su director general, Tobias Kormind, calculó que las gemas y el oro robados podrían superar los US$13 millones. Este monto potencial, proveniente de las piezas cortadas, se acerca a los 10 millones de libras esterlinas (US$13,4 millones).
Los ladrones se llevaron joyas que contenían "hermosas piedras grandes e impecables", las cuales serán extraídas de sus monturas para su venta. La banda criminal requiere un experto cualificado para sacar las gemas y un cortador profesional de diamantes para modificar las piedras grandes y reconocibles. Kormind aseguró que las piedras más grandes podrían valer cerca de US$700.000 cada una y que las más pequeñas, difíciles de identificar, se podrían vender de inmediato.