Nancy Pazos reveló que su hijo invirtió en $LIBRA y perdió plata

La periodista Nanci Pazos contó que su hijo, interesado en el mundo de las criptomonedas, vio el tuit del jefe de Estado y dudó si habían hackeado su cuenta o no. Ante este marco, Nancy se comunicó directamente con Javier Milei. “En ese momento no estaba con él (su hijo). Cuando veo el escándalo, chateo con el Presidente el mismo sábado a la noche y le pregunto: ‘Javier, ¿cómo estás? ¿Esto es así? ¿Estás seguro?‘. Me dijo que sí y que estaba por dar un comunicado la propia empresa".