Confirmado: Lucas Pusineri continúa como entrenador de Atlético Tucumán

Pese a las diferentes versiones que circularon durante la mañana, la CD ratificó al entrenador.

Lucas Pusineri continúa como entrenador del Decano. Lucas Pusineri continúa como entrenador del "Decano".
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán vivió un día convulsionado. Después del duro comunicado que emitieron los futbolistas en contra de la dirigencia, durante la mañana comenzó a circular la versión de que Lucas Pusineri había sido despedido como entrenador del plantel superior. 

Sin embargo esa versión nunca fue confirmada por ninguna de las partes y en hora de la tarde, la dirigencia del “Decano” se comunicó con el técnico y lo ratificó en el cargo. A pesar de la derrota del lunes frente a San Lorenzo, lo criterios de evaluación fueron que se siguen cumpliendo los principales objetivos previstos para este semestre, que son ingresar a los playoff y mantener al equipo en la máxima categoría del fútbol argentino. 

De esta manera, los entrenamientos seguirán de la manera planifica y el plantel se reunirá hoy a las 9 en el complejo de Ojo de Agua con continuar con la preparación con miras al partido contra Independiente, previsto para el primer fin de semana de noviembre, por la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga Profesional.

