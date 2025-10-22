Confirmado: Lucas Pusineri continúa como entrenador de Atlético Tucumán

Sin embargo esa versión nunca fue confirmada por ninguna de las partes y en hora de la tarde, la dirigencia del “Decano” se comunicó con el técnico y lo ratificó en el cargo. A pesar de la derrota del lunes frente a San Lorenzo, lo criterios de evaluación fueron que se siguen cumpliendo los principales objetivos previstos para este semestre, que son ingresar a los playoff y mantener al equipo en la máxima categoría del fútbol argentino.