Batido de linaza: cómo preparar la bebida que ayuda a bajar rápidamente el colesterol

Además de su acción hipocolesterolémica, el licuado contribuye a la salud cardiovascular gracias a su perfil de omega-3. La fibra dietética no solo regula el tránsito intestinal, mejorando la digestión, sino que también facilita la función hepática y ayuda a evitar la acumulación de grasa en las arterias. Los nutricionistas señalaron las ventajas de sumar linaza a la rutina diaria, destacando que además de su acción hipocolesterolémica, facilita la función hepática y evita la acumulación de grasa en arterias. También proporciona sensación de saciedad, lo cual es relevante si estás buscando controlar tu peso.