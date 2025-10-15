Los alimentos probióticos que mantienen la salud intestinal y mejoran nuestro humor

Un alimento probiótico básico es el yogur con cultivos vivos y activos. Algunos yogures se comercializan específicamente por su contenido probiótico o para ayudar a mejorar la digestión. El yogur suele tener bacterias L. acidophilus, que pueden promover el crecimiento de bacterias buenas en el intestino. El yogur resulta una opción idónea debido a su disponibilidad y accesibilidad, así como puede encontrarse una gran variedad de sabores que se adaptan a los diferentes gustos a la vez que es práctico ya que puede comerse desde el envase.