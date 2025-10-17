Secciones
Pan de avena y chía, anticolesterol e ideal para el post entrenamiento: cómo prepararlo en simples pasos

Una opción sin harinas y rica en diversos nutrientes.

Pan de avena y chía, anticolesterol e ideal para el post entrenamiento: cómo prepararlo en simples pasos (Foto: Cookpad)
Hace 1 Hs

Si de ingredientes saludables hablamos, la avena es uno de los más recomendadas por sus importantes propiedades y por su facilidad de ser incorporada en cualquier comida. En esta oportunidad, el pan de avena y chía se posiciona como una rica y nutritiva opción para acompañar tus desayunos, meriendas y los momentos post entrenamientos.

En el caso de que el objetivo sea bajar el colesterol " malo" en la sangre, tanto la avena -con sus fibras solubles e insolubles que favorecen el descenso de esta grasa en la sangre- como la chia -que aporta ácidos grasos vegetales muy saludables- son componentes perfectos para un pan sin harinas. 

A continuación te contamos los detalles del pan de avena y chía, sus ingredientes para ocho porciones y el paso a paso para prepararlo.

Ingredientes del pan de avena y chía

- Dos tazas de avena arrollada

- Tres cucharadas de semillas de chía

- Una cucharadita de polvo de hornear

- Media cucharadita de sal

- Dos huevos

- Una taza de agua o leche vegetal

- Dos cucharadas de aceite de oliva o aceite de coco

Opcional: semillas de girasol, calabaza o nueces para decorar

Cómo se prepara el pan anticolesterol de avena y chia

1. Precalentar el horno a 180°C (350°F) para que esté listo al terminar de mezclar los ingredientes.

2. En un recipiente pequeño, mezclar la taza de agua con las semillas de chía y dejarlas reposar por unos 5-10 minutos hasta que se forme una especie de gel. Aparte, en un bowl grande, mezclar las dos tazas de avena, el polvo de hornear y la sal.  Batir los huevos en otro recipiente y añadirles el aceite de oliva o de coco derretido. Finalmente, unir todo, las semillas con su agua, huevo, aceite, etc a la avena.

3. Mezclar bien todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Si la mezcla parece demasiado seca, puedes agregar un poco más de agua o leche vegetal.

4. Verter la masa en un molde para pan engrasado o forrado con papel de horno. Podemos decorar con las semillas o frutos secos Llevar el molde al horno y cocinar durante 40-45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

5. Retira el pan del horno y deja enfriar antes de desmoldarlo y cortarlo.

