Pan de avena y chía, anticolesterol e ideal para el post entrenamiento: cómo prepararlo en simples pasos

2. En un recipiente pequeño, mezclar la taza de agua con las semillas de chía y dejarlas reposar por unos 5-10 minutos hasta que se forme una especie de gel. Aparte, en un bowl grande, mezclar las dos tazas de avena, el polvo de hornear y la sal. Batir los huevos en otro recipiente y añadirles el aceite de oliva o de coco derretido. Finalmente, unir todo, las semillas con su agua, huevo, aceite, etc a la avena.