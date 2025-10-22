Los cinco hijos de Maradona llegaron a un acuerdo: ¿de qué se trata?

Pournouri y la confianza de la familia

El empresario sueco-iraní, propietario de Electa, destacó en una entrevista con AFP que hasta ahora existían pocos productos oficiales de Maradona. "Esto se debe a que durante su vida no se hicieron y, desde su fallecimiento, su familia y sus hijos no habían querido emprender nada con nadie. Ha llevado tiempo ganarse su confianza", explicó Pournouri.