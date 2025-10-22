Los cinco hijos de Maradona llegaron a un acuerdo: ¿de qué se trata?

Los cinco hijos de Diego Armando Maradona: Diego Junior, Jana Maradona, Diego Fernando, Gianinna y Dalma, firmaron un acuerdo de colaboración exclusiva con el empresario sueco-iraní Ash Pournouri y su compañía Electa Global, con el objetivo de lanzar productos oficiales bajo la marca del astro fallecido en 2020.
Según informó la empresa, el acuerdo contempla que Electa se encargará del diseño, fabricación, comercialización y distribución de los productos, en estrecha coordinación con la familia Maradona.
"En el marco de este acuerdo a largo plazo, todos los aspectos relacionados con la marca estarán supervisados por la familia", señalaron desde la compañía.
Pournouri y la confianza de la familia
El empresario sueco-iraní, propietario de Electa, destacó en una entrevista con AFP que hasta ahora existían pocos productos oficiales de Maradona. "Esto se debe a que durante su vida no se hicieron y, desde su fallecimiento, su familia y sus hijos no habían querido emprender nada con nadie. Ha llevado tiempo ganarse su confianza", explicó Pournouri.
La muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años por un edema pulmonar mientras se recuperaba de una neurocirugía, marcó el inicio de un proceso legal y administrativo en torno a sus bienes y su marca.
El legado de Maradona en productos de alta gama
Los herederos enfatizaron que el acuerdo no se trata solo de productos, sino de preservar la esencia de su padre: su pasión, su energía y su vínculo con la gente. Según adelantaron, en una primera etapa se diseñarán prendas, calzado y accesorios de alta gama destinados principalmente al mercado europeo.
"El nombre de nuestro padre tiene un significado inmenso para millones de personas en todo el mundo", indicaron en un comunicado oficial.
Contexto judicial en Argentina
El acuerdo se produce en paralelo a los procesos judiciales en Argentina relacionados con la marca de Maradona. El mes pasado, la justicia embargó bienes de dos hermanas del exfutbolista, su abogado Matías Morla y otras tres personas por presunta administración fraudulenta de la marca "Diego Maradona".
Un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires resolvió procesar a Morla y a dos de sus asistentes y ordenó que los bienes, tangibles o intangibles, pasaran inmediatamente a propiedad de los cinco hijos herederos, quienes ahora podrán gestionar la marca y definir su explotación comercial de manera oficial.