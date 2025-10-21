Ángel de Brito, sin filtros sobre Wanda Nara en MasterChef: "Tendría que aprender a conjugar los verbos"

Luego, De Brito fue más contundente en su análisis: “Ser conductora de Telefe le da un prestigio que no tiene a Wanda. Trabajó muy poco en su vida; es más famosa por otras cosas que por el trabajo. Sin embargo, creo que tiene muchas condiciones. Tendría que aprender a conjugar los verbos y a usar las palabras”, lanzó, en una frase que rápidamente se viralizó en redes.