Ángel de Brito, sin filtros sobre Wanda Nara en MasterChef: "Tendría que aprender a conjugar los verbos"

Ángel de Brito volvió a generar titulares con sus declaraciones. En esta oportunidad, el conductor de LAM (América) fue tajante al referirse al desempeño de Wanda Nara como conductora de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, y también aportó detalles sobre los cambios que se avecinan en la televisión argentina, con la salida de Beto Casella de El Nueve y su llegada a América TV.
Por primera vez, Wanda Nara asumió la conducción de la versión celebrity del reality gastronómico de Telefe, luego de su experiencia en MasterChef con cocineros amateurs y su paso por Bake Off Famosos. Sin embargo, su rol generó opiniones divididas, y De Brito no dudó en marcar su posición.
“Miro poco MasterChef. No me divierte, no por Wanda ni este año en particular, sino porque no es un programa entretenido”, opinó el periodista en diálogo con Mediodía Bien Arriba (TV Pública), al referirse al formato que tuvo cuatro temporadas previas con Santiago del Moro al frente.
Lejos de esquivar la polémica, el conductor agregó: “Me gusta que esté Wanda y que le hayan armado el circo alrededor de ella, pero me resulta aburrido desde siempre. No me gustan los programas de cocina”.
Luego, De Brito fue más contundente en su análisis: “Ser conductora de Telefe le da un prestigio que no tiene a Wanda. Trabajó muy poco en su vida; es más famosa por otras cosas que por el trabajo. Sin embargo, creo que tiene muchas condiciones. Tendría que aprender a conjugar los verbos y a usar las palabras”, lanzó, en una frase que rápidamente se viralizó en redes.
Movimientos en la televisión: Casella se muda a América TV
Además de sus declaraciones sobre Wanda Nara, De Brito también habló sobre los cambios en el mapa televisivo a raíz de la salida de Beto Casella de El Nueve. En su programa Ángel Responde (Bondi Live), el conductor confirmó que Casella desembarcará en América TV en febrero, junto a casi todo su equipo, con excepción de Edith Hermida.
“Edith sería, a partir del primero de enero, la nueva conductora de Bendita”, adelantó De Brito, señalando que Hermida -panelista histórica del ciclo desde 2010 y suplente habitual de Casella- será quien continúe al frente del programa que lleva dos décadas al aire.
La noticia llega en medio de especulaciones sobre el futuro del clásico formato de El Nueve y sobre el posible reemplazo de Casella. En ese sentido, el nombre de Jorge Rial apareció entre los candidatos, aunque rápidamente fue descartado.
El periodista Pablo Layus, desde Intrusos (América TV), reveló que se comunicó directamente con Rial para conocer su postura: “Le consulté si había una posibilidad y la respuesta fue tajante: ‘Ni en pedo. No me puedo bajar de un éxito como Argenzuela y tengo muchísimo trabajo’. No sé si lo llegaron a tentar”, contó el panelista.
Por su parte, Rodrigo Lussich también descartó esa posibilidad en el mismo programa: “A mí me sonaba insólito que agarrara una marca televisiva que no es suya. Él ya hace radio a la mañana, Argenzuela y el streaming... En Bendita, para mí, Edith Hermida es el reemplazo natural”, afirmó.
Una nueva etapa para Bendita
Todo indica que Bendita continuará en El Nueve, aunque iniciará una nueva etapa con liderazgo femenino. La llegada de Hermida a la conducción marcará un cambio de rumbo dentro del histórico ciclo de humor y actualidad, mientras la producción trabaja en la conformación del nuevo panel de acompañantes.
De este modo, mientras Wanda Nara enfrenta críticas por su rol al frente de MasterChef Celebrity, y Beto Casella prepara su desembarco en otra señal, el mundo televisivo argentino atraviesa un movimiento de piezas significativo, con nombres fuertes, cambios de pantalla y nuevos desafíos en el horizonte mediático.