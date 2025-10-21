Secciones
Murió el hincha que llevó en andas a Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986

Roberto Cejas, de 68 años, fue quien cargó al "10" en la histórica vuelta olímpica del Azteca.

Hace 2 Hs

El fútbol argentino perdió a uno de sus símbolos más entrañables. A los 68 años falleció Roberto Cejas, el santafesino que quedó inmortalizado por cargar en andas a Diego Armando Maradona en la vuelta olímpica de México 1986. Aquella imagen, reproducida en todo el mundo, marcó para siempre la historia de la Selección argentina campeona del mundo.

Su familia confirmó la noticia a través de Silvia Zabala, esposa de su hermano Óscar, quien escribió un emotivo mensaje en redes sociales: “Vuela alto, cuñado, ya están todos juntos. Descansá en paz y desde allá cuídennos a todos”. El recuerdo de Cejas se multiplicó entre hinchas y periodistas, que lo despidieron con afecto.

En vida, Cejas mantuvo un perfil bajo. Trabajaba en Santa Fe vendiendo revestimientos, aunque siempre llevaba consigo las historias de aquel 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca. Él mismo relató que se encontró con Maradona “de frente, sin buscarlo”, y que en un instante comprendió lo que el astro le pedía: levantarlo para dar la vuelta con la Copa del Mundo.

El día que hizo historia

“Lo tuve en andas, no sé cuánto duró. Me decía que no le saque los botines porque eran para Doña Tota”, recordó años después. Cejas había viajado a México casi de casualidad: un amigo le consiguió una entrada por 80 dólares y tomó un vuelo a último momento. No imaginaba que se convertiría en protagonista de una postal eterna del fútbol mundial.

