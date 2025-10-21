Murió el hincha que llevó en andas a Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986

El día que hizo historia

“Lo tuve en andas, no sé cuánto duró. Me decía que no le saque los botines porque eran para Doña Tota”, recordó años después. Cejas había viajado a México casi de casualidad: un amigo le consiguió una entrada por 80 dólares y tomó un vuelo a último momento. No imaginaba que se convertiría en protagonista de una postal eterna del fútbol mundial.