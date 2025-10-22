El gobierno de Javier Milei suma una nueva renuncia: cuáles han sido las salidas durante su gestión

Uno de los casos más resonantes fue el de Diego Spagnuolo, quien fue apartado de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras la filtración de audios que lo involucraban en presuntos pagos de coimas. Otro episodio polémico fue la salida de Teddy Karagozian, desplazado del Consejo de Asesores luego de cuestionar públicamente el rumbo económico de la administración libertaria.