En medio de tensiones internas con el entorno presidencial, renunció el canciller Gerardo Werthein

El funcionario presentó su dimisión a Javier Milei antes de las elecciones. Su salida se precipitó por los cruces con Santiago Caputo y las críticas desde el círculo digital libertario.

El canciller Gerardo Werthein presentó anoche su renuncia al presidente Javier Milei, según confirmaron fuentes oficiales. La decisión, que venía madurando desde hace semanas, se aceleró en las últimas horas por el creciente malestar dentro del gabinete y los cuestionamientos del entorno presidencial.

De acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, la salida de Werthein estaba prevista para después de las elecciones del próximo domingo, pero su continuidad dependía del desembarco de Santiago Caputo, asesor presidencial y uno de los integrantes del denominado “triángulo de hierro”.

El canciller mantenía diferencias con Caputo por los ataques que recibió en redes sociales de cuentas vinculadas al núcleo digital libertario. “Está cansado de que lo operen desde las redes y los medios”, reconocieron en la Cancillería, bajo reserva de identidad.

Uno de los episodios que tensó aún más la relación fue la fallida reunión bilateral entre Milei y Donald Trump, en la que el expresidente de Estados Unidos condicionó su apoyo financiero a un triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre.

Tras ese encuentro, el tuitero Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan y miembro de las Fuerzas del Cielo, apuntó directamente contra Werthein y lo responsabilizó por el “error” diplomático que, según ese sector, dejó en evidencia al Gobierno ante Washington.

Desde el entorno del asesor Caputo, algunos operadores internacionales también deslizaron críticas: sostienen que Werthein “no tiene buenos contactos con el Partido Republicano”, y que mantiene vínculos históricos con figuras del Partido Demócrata, como Bill y Hillary Clinton, algo que, afirman, “Trump sabe y no le gusta”.

