Secciones
SociedadEducación

Estudiante de excelencia: el albañil que no duerme por su sueño de ser arquitecto

Esteban Díaz pasa de la obra a la Facultad durante el día y, por la noche, estudia. "No hay otra forma", dice este alumno acostumbrado a hacer un esfuerzo extremo en pos de educarse y obtener un título profesional.

ESTUDIAR Y TRABAJAR. Esteban Díaz trabaja con su padre en la obra y estudia hasta la madrugada para seguir su sueño universitario. / LA GACETA, VICTORIA REINOSO ESTUDIAR Y TRABAJAR. Esteban Díaz trabaja con su padre en la obra y estudia hasta la madrugada para seguir su sueño universitario. / LA GACETA, VICTORIA REINOSO
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánFacultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol
2

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
3

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología
4

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

El gran baile argentino
5

El gran baile argentino

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi
6

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

Más Noticias
Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

Elecciones de octubre: cómo se arman el PJ y la oposición para competir en Alberdi

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

El gran baile argentino

El gran baile argentino

Recuerdos fotográficos: 1978. Borges pasea por San Javier

Recuerdos fotográficos: 1978. Borges pasea por San Javier

Otra fachada está lista y la Iglesia San Francisco luce cada vez mejor

Otra fachada está lista y la Iglesia San Francisco luce cada vez mejor

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Comentarios