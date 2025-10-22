Jaldo descartó cambios en su gabinete y destacó la gestión económica provincial

Asimismo, destacó la tarea del ministro de Economía de Tucumán -Daniel Abad- y la relación institucional con el Gobierno nacional. “Tenemos un ministro de Economía que es un economista. Con él hemos podido sanear las finanzas de la provincia y con él discutimos siempre con la Nación cuáles son los recursos que por ley le corresponden a Tucumán. La Nación, a la corta o a la larga, nos termina dando la razón, aunque nos dice que esperemos porque no hay fondos. Pero el diálogo no lo hemos perdido nunca”, señaló.