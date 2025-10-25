Alivia el dolor de rodilla de forma natural: el poder antioxidante del orégano

El colágeno es una proteína esencial para la salud de las articulaciones, ya que forma parte de tejidos como el cartílago, los tendones y los ligamentos. A medida que envejecemos, la producción natural de colágeno disminuye, lo que puede contribuir al dolor y la rigidez articular. Por ello, incluir alimentos y suplementos ricos en colágeno es crucial para mantener la flexibilidad y el bienestar de nuestras articulaciones.