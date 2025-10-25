Secciones
SociedadSalud

Alivia el dolor de rodilla de forma natural: el poder antioxidante del orégano

El colágeno es una proteína esencial para la salud de las articulaciones, ya que forma parte de tejidos como el cartílago, los tendones y los ligamentos.

Es fundamente mantener activas las articulaciones. Es fundamente mantener activas las articulaciones. Hola
Hace 1 Hs

Con el paso del tiempo, el desgaste natural del cuerpo puede manifestarse en dolores articulares, limitando nuestra movilidad. Si bien es fundamental consultar a un médico especialista para un diagnóstico y tratamiento adecuado, existen alternativas naturales que pueden complementar el cuidado de nuestras articulaciones. Entre ellas, destaca una hierba aromática utilizada desde hace siglos por sus propiedades medicinales: el orégano.

El colágeno es una proteína esencial para la salud de las articulaciones, ya que forma parte de tejidos como el cartílago, los tendones y los ligamentos. A medida que envejecemos, la producción natural de colágeno disminuye, lo que puede contribuir al dolor y la rigidez articular. Por ello, incluir alimentos y suplementos ricos en colágeno es crucial para mantener la flexibilidad y el bienestar de nuestras articulaciones.

Un aliado natural para tus rodillas

El orégano, una hierba culinaria común, posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas que lo convierten en un potencial aliado para aliviar el dolor de rodilla. Sus compuestos antioxidantes contribuyen a proteger las células del daño oxidativo, mientras que sus propiedades antiinflamatorias pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones.

¿Cómo actúa el orégano?

 Se trata de una hierba también considerada especia que todos tenemos en casa y que se usa por sus múltiples propiedades. El orégano es el condimento que está presente en una amplia variedad de platos y que puede usarse para preparar infusiones y aliviar los dolores de articulaciones.

A nivel externo, el orégano actúa como un analgésico, cicatrizante y antiséptico. Es que, además de ser un antioxidante, esta especia tiene una capacidad antimicrobiana que puede prevenir algunas infecciones. También es analgésico y antiinflamatorio.

Por sus niveles antioxidantes, el orégano ayuda en la producción del colágeno. A partir de los 40 años, el organismo reduce considerablemente la producción de esta proteína.

Para preparar una infusión de orégano solo será necesario agregar dos cucharaditas al agua caliente -no hervida-. Dejar reposar la mezcla durante cinco minutos y pasar por un colador para eliminar los restos de las hojitas.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alimentos ricos en fibra: un aliado contra el dolor de rodilla y la artrosis

Alimentos ricos en fibra: un aliado contra el dolor de rodilla y la artrosis

Más allá de la mente: descubrí el poder de tu cuerpo para alcanzar el bienestar

Más allá de la mente: descubrí el poder de tu cuerpo para alcanzar el bienestar

Pasar mucho tiempo sentado acorta la vida: cómo combatir los riesgos de una vida sedentaria

Pasar mucho tiempo sentado acorta la vida: cómo combatir los riesgos de una vida sedentaria

Qué comer cuando hace calor si tienes diabetes: guía para mantener una alimentación saludable

Qué comer cuando hace calor si tienes diabetes: guía para mantener una alimentación saludable

Atlético Tucumán lanza campaña de concientización por el Día Mundial contra el Cáncer de mama

Atlético Tucumán lanza campaña de concientización por el Día Mundial contra el Cáncer de mama

Lo más popular
Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial
1

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos
2

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer
3

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades
4

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche
5

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo
6

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

Más Noticias
Por día, ingresan a la avenida Solano Vera alrededor de 9.500 vehículos

Por día, ingresan a la avenida Solano Vera alrededor de 9.500 vehículos

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

El Museo del Bicentenario que se convirtió en oficinas legislativas

El Museo del Bicentenario que se convirtió en oficinas legislativas

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

La financiera de Yerba Buena investigada solicitó el concurso preventivo

Comentarios