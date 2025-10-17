¿Querés estudiar al 10? La UBA prepara el primer Congreso de Diego Maradona

Diego Maradona volverá a ser tema de estudio, análisis y homenaje. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) alojará entre el 6 y el 8 de noviembre al Primer Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona, un encuentro académico y cultural que buscará abordar la figura del astro desde múltiples dimensiones: política, social, educativa, artística y filosófica.
El acontecimiento es organizado por la editorial Meta Sentidos en Juego junto con la Facultad y promete tres días con un centenar de actividades. Habrá cuatro conferencias, 15 mesas de debate, 42 trabajos de investigación, una feria del libro maradoniana, muestras de arte y un espacio simbólico llamado "Santuario Maradoniano".
Entre los expositores confirmados se destacan figuras como Ariel Scher, Daniel Arcucci, Pedro Saborido, Alejandro Apo, Juan Sasturain y Atilio Borón, junto a invitados internacionales de Brasil, Chile, Uruguay, España y Estados Unidos.
Un encuentro con mirada popular y académica
El evento contará con una transmisión en directo para todo el mundo, además de conversatorios y lecturas de textos. Entre las actividades destacadas figura el homenaje de Alejandro Apo, quien ofrecerá una lectura especial dedicada al “10”, y un espectáculo titulado “Maradonizando el mundo”, de Hernán Russo Zyseskind, que combina tangos y relatos sobre el astro.
Participarán en este congreso la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), las universidades nacionales de Lanús, Córdoba, Quilmes, La Plata y Mar del Plata, y casas de estudio de Brasil, Chile, Uruguay, España y Colombia.
Una agenda que va más allá del fútbol
Los trabajos de investigación abordarán temas como la identidad nacional, los derechos humanos, la educación, los feminismos y la “diegofilia”, además de, por supuesto, el fútbol.
La Primera Feria del Libro Maradoniana comprenderá más de 30 títulos provenientes de distintas provincias argentinas y países de la región. Los autores estarán presentes para dialogar con el público y compartir sus obras, entre las que se incluyen “Es el deseo de D10S”, “Diegologías”, “Maradona en Chile” y “El Di3go en números”.
El arte también tendrá su espacio: 60 artistas exhibirán 80 obras en la galería y muestra fotográfica del congreso, junto a producciones inspiradas en Diego desde el muralismo, la música y el trabajo territorial en los barrios.
Cómo inscribirse
El programa se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires entre el jueves 6 y el sábado 8 de noviembre.
La preinscripción ya está disponible y los cupos son limitados. El arancel general es de $19.000.
Quienes deseen participar deberán ingresar a la web de la revista organizadora, Meta-Sentidos en Juego, en revistametasentidos.com.ar
También pueden acceder al formulario desde el perfil de Instagram @revista.meta, donde se encuentra el enlace directo para completar la inscripción.