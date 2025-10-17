¿Querés estudiar al 10? La UBA prepara el primer Congreso de Diego Maradona

Un encuentro con mirada popular y académica

El evento contará con una transmisión en directo para todo el mundo, además de conversatorios y lecturas de textos. Entre las actividades destacadas figura el homenaje de Alejandro Apo, quien ofrecerá una lectura especial dedicada al “10”, y un espectáculo titulado “Maradonizando el mundo”, de Hernán Russo Zyseskind, que combina tangos y relatos sobre el astro.