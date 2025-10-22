Cómo aplicar los tres principios de Marie Kondo para tener una casa limpia y sin caos

El método "KonMari" dio vueltas por el mundo. Son pocas las personas que no escucharon el nombre de su creadora por internet o no dieron los tips de orden que la gurú comparte en sus programas y libros a sus familiares y amigos. Marie Kondo se convirtió en la referente de la organización doméstica con tácticas simples pero efectivas.
"La Magia del Orden", el primer libre de Marie Kondo, se convirtió en un best seller instantáneo, al que luego le siguieron ediciones como "Chispa de Alegría", o una tercera edición para los devotos del método KonMari como lo fue "El manga que te cambiará la vida: una historia mágica", un relato gráfico distinto que da vida a la táctica de Jondo en la peculiar historia de una mujer.
Pero en todos esos volúmenes hay tres pilares fundamentales que deben tenerse en cuenta si se quiere terminar con las encimeras repletas, los escritorios llenos de papeles, los pisos que parecen pistas de obstáculos y las camas cubiertas de cosas que no son solo almohadones. Existen claves de almacenamiento que la autora ratificó en otras ocasiones.
Los tres pilares de Marie Kondo para terminar con el desorden
En una entrevista con Architectural Digest (AD), la gurú japonesa compartió sus tres mejores consejos de almacenamiento y dio cuenta de cómo estas claves cambiarán tu vida para siempre.
1. Terminá de desechar antes de almacenar: recuperá el espacio de almacenamiento que ya tenés.
"Uno de los errores más comunes que cometemos al ordenar es dedicar tanto esfuerzo a guardar cosas que quizá ya no queramos o necesitemos", explicó Kondo a AD. ¿Quién no se quejó de necesitar más espacio en el armario cuando solo usamos 10 de las 100 prendas que usamos habitualmente? "Antes de pensar en guardarlas sacá todas tus pertenencias de donde las guardas. Recogelas una por una mientras te preguntas: '¿De verdad necesito esto?' o '¿Me alegra?'", explicó la especialista. Puede ser un poco tedioso sacar todas tus cosas y ordenarlas, pero acabarás deshaciéndote de muchas cosas innecesarias que al final valdrá la pena.
2. Almacenar por categoría: nunca más vuelvas a perder nada
Este consejo se explica por sí solo: las camisas van con camisas, la papelería va con papelería, los cables eléctricos con cables eléctricos. Así, nunca tendrás dudas de dónde está lo que buscás cuando lo necesitás. Y cuando se trata de la gran variedad de artículos en tu cajón "desastre" —al que Kondo llama komono— , recomienda ceñirse a categorías (por ejemplo, todo lo que necesites para escribir una carta puede ir en tu sección de "papelería").
3. Guardá tus pertenencias en posición vertical: encontrá todo mucho más fácil y terminá con las arrugas en la ropa
Suena a magia, y en cierto modo lo es. En lugar de guardar las camisas en una pila vertical, de modo que solo veas la de arriba, guardalas dobladas hacia arriba, una al lado de la otra; se verán como una hilera de lomos de libros. "Esto te permitirá ver qué hay dentro de un vistazo y hacer un inventario de lo que tenés", explicó Kondo. "Si guardás tu ropa en un cajón en posición vertical, podrás ver cuántas prendas tenés del mismo color. Esto evitará que compres más del mismo tipo de ropa sin darte cuenta". Con esta técnica te olvidarás para siempre de las prendas que tienen la mala suerte de acabar en el fondo de la pila. Colocá las camisas dobladas en posición vertical y eliminarás las arrugas (que se producen por el peso de la pila).