Cómo aplicar los tres principios de Marie Kondo para tener una casa limpia y sin caos

Suena a magia, y en cierto modo lo es. En lugar de guardar las camisas en una pila vertical, de modo que solo veas la de arriba, guardalas dobladas hacia arriba, una al lado de la otra; se verán como una hilera de lomos de libros. "Esto te permitirá ver qué hay dentro de un vistazo y hacer un inventario de lo que tenés", explicó Kondo. "Si guardás tu ropa en un cajón en posición vertical, podrás ver cuántas prendas tenés del mismo color. Esto evitará que compres más del mismo tipo de ropa sin darte cuenta". Con esta técnica te olvidarás para siempre de las prendas que tienen la mala suerte de acabar en el fondo de la pila. Colocá las camisas dobladas en posición vertical y eliminarás las arrugas (que se producen por el peso de la pila).