¿Poco espacio para guardar? Usá el método de orden vertical de Marie Kondo

Tres beneficios de la técnica para ahorrar espacio de Marie Kondo: mantener todo visible, accesible y armonía.

¿Poco espacio para guardar? Usá el método de orden vertical de Marie Kondo
Hace 2 Hs

Tirar lo que no necesitás ni te hace feliz es la máxima de Marie Kondo, la organizadora japonesa que se volvió viral hace unos años por enseñar cómo mantener una casa ordenada. Aunque acomodar y decidir dónde guardar cada cosa en casa puede ser un desafío, este método de la organizadora explica la forma más sencilla de aprovechar el espacio y dejar de sufrir la falta de lugar.

La mayoría de las personas se queja de que le falta armarios o cajoneras para mantener sus cosas, cuando realmente el problema es que acumulan demasiado. Organizar, en definitiva, es decidir si mantener o desechar un objeto y luego elegir cuál será su sitio. Acumular eternamente es, según Kondo, una forma de aferrarse al pasado.

Orden vertical de Marie Kondo

La forma tradicional de arreglar la ropa es doblarla en pequeños cuadros y apilar una prenda sobre otra. Pero este método se transforma en una pesadilla cuando lo que necesitás sacar queda en la base. Un simple tirón o movimiento bastará para que la pila quede inclinada o para que se desmorone completamente.

Alquilar, no tener muebles adecuados y tener pocas reparticiones en los uebles que están disponibles son las condiciones ideales para usar el orden vertical que propone Marie Kondo. Este método es una solución y consiste en doblar camisetas adaptando su tamaño al del cajón y colocarlas de forma vertical, una junto a la otra –y no apiladas–, como si fueran archivos.

En los casos de los armarios que no tienen cajones ni divisiones y que son solo dos grandes espacios alargados disponibles, también hay alternativas económicas. Se pueden usar cajas del tamaño adecuado como si fueran cajones. El resultado de usar este método es similar al de apilar: la ropa queda visible, solo que desde otra perspectiva, y es accesible.

El orden vertical también sirve para hacer el cambio de ropa de temporada. Este método de organización permite poner la ropa de una temporada por delante y la ropa de la temporada siguiente por detrás para tener a mano todo y sólo intercambiar el orden en que va la ropa. Por otra parte, etiquetar es una ayuda que da orientación y sirve para encontrar las cosas más rápido.

El orden en que pondrás la ropa no depende solo del doblado, sino también del color. Marie Kondo sugiere poner por delante la ropa más oscura y por detrás la más clara. Estas últimas se distinguen con mayor facilidad si se extraviaron o quedaron ocultas en el último rincón del cajón.

