¿Poco espacio para guardar? Usá el método de orden vertical de Marie Kondo

El orden vertical también sirve para hacer el cambio de ropa de temporada. Este método de organización permite poner la ropa de una temporada por delante y la ropa de la temporada siguiente por detrás para tener a mano todo y sólo intercambiar el orden en que va la ropa. Por otra parte, etiquetar es una ayuda que da orientación y sirve para encontrar las cosas más rápido.