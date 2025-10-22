Cuándo y cómo observar al cometa Lemmon: el espectáculo astronómico que no se repetirá en mil años

Consejos prácticos para ver el brillo verde del cometa Lemmon

El Lemmon es un viajero del tiempo que libera gases al acercarse a nuestra estrella, lo que le otorga su característico tono verde y azulado. Este color intenso se debe principalmente al carbono diatómico, una molécula que resplandece al ser excitada por la luz del Sol. Si se observa a simple vista, el astro se presentará como una estrella difusa y tenue, aunque el uso de binoculares mostrará una mancha luminosa con un núcleo más intenso.