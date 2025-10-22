Cuándo y cómo observar al cometa Lemmon: el espectáculo astronómico que no se repetirá en mil años

Cuando el cielo parece repetir su rutina estelar cada noche, la irrupción de un cometa interrumpe la monotonía del cosmos, ofreciendo un deleite para millones de observadores alrededor del mundo. Este año, el papel protagónico corresponde al cuerpo celeste C/2025 A6, conocido popularmente como el cometa Lemmon. Esta joya verde y brillante se dispone a alcanzar su máximo esplendor entre finales de octubre y principios de noviembre.
Descubierto en enero de 2025 por el astrónomo Carson Fuls desde el Observatorio Mount Lemmon en Arizona, el cuerpo celeste se convirtió rápidamente en el candidato a mejor cometa del año. Se trata de una oportunidad única en la existencia humana, pues este astro completa una órbita alrededor del Sol cada 1.150 años. Los expertos calculan que nadie vivo hoy podrá contemplarlo de nuevo, ya que su regreso ocurrirá cerca del año 3025.
Cuál es la mejor época y ubicación para la observación del cometa Lemmon
El cometa alcanzará su punto máximo de resplandor a fin de octubre para quienes observan desde el hemisferio norte. Este paso resulta especialmente favorable para los observadores boreales, quienes desde principios de octubre disfrutan de un brillo creciente en el cielo vespertino. Esta coincidencia temporal, al cruzar el cielo en fechas específicas, le mereció el apodo de “el cometa de Halloween”.
El mejor intervalo para mirar el fenómeno astronómico se sitúa entre el 25 y el 31 de octubre, cuando su magnitud será óptima. Durante este lapso, el cometa se situará relativamente alto sobre el horizonte occidental, visible poco después del ocaso. En Halloween, este astro cruzará frente a la constelación de Ofiuco, momento en que su resplandor será más intenso y cercano a la Tierra.
Los habitantes del hemisferio sur verán su turno a partir de noviembre, luego del máximo brillo en el norte. Desde allí, el astro aparecerá al anochecer en dirección noroeste, y se podrá ver con binoculares o pequeños telescopios. Para finales de noviembre, el Lemmon estará demasiado bajo en el horizonte, dificultando la visibilidad para quienes observan desde el hemisferio boreal.
Consejos prácticos para ver el brillo verde del cometa Lemmon
El Lemmon es un viajero del tiempo que libera gases al acercarse a nuestra estrella, lo que le otorga su característico tono verde y azulado. Este color intenso se debe principalmente al carbono diatómico, una molécula que resplandece al ser excitada por la luz del Sol. Si se observa a simple vista, el astro se presentará como una estrella difusa y tenue, aunque el uso de binoculares mostrará una mancha luminosa con un núcleo más intenso.
Para vivir una experiencia plena, los especialistas aconsejan buscar ubicaciones alejadas de la contaminación lumínica de las ciudades. Lo ideal es llegar al sitio de observación alrededor de las 18 horas, cuando comienza a oscurecer, permitiendo la adaptación de los ojos. Para la fotografía se sugiere utilizar un trípode, con exposiciones de 10 a 20 segundos, apertura amplia y sensibilidad ISO alta, entre 1600 y 3200.