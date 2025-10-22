Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo esta?

Los mensajes de Mariana Lens que alertaron a su familia

Si bien al principio se mantenía comunicada con sus familiares y amigos, hace ocho días la joven había bloqueado a sus contactos y desintalado su WhatsApp. En el medio, un amigo recibió un desconcertante mensaje. “En este momento necesito tomar distancia de la familia, enfocarme en mi bienestar emocional y en construir un espacio más sano para mí. Les pido que respeten este límite sin buscar contactarme por ahora. Esta decisión no pretende herir a nadie, pero es necesaria para mí en este momento. Cuando sienta que estoy lista para retomar el contacto lo haré. Hasta entonces, el silencio no es contra ustedes, sino a favor mío”.