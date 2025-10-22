Aseguran que apareció Mariana Lens, la argentina buscada en España: ¿dónde y cómo esta?

La familia de Mariana Lens, la argentina que viajó a Palmas de Mallorca (España) por trabajo y hace días perdió contacto con su familia, recibió una buena noticia. Desde una comisaría del país ibérico llamaron a su mamá y le avisaron que la joven de 26 años está allí "en buen estado".
La mamá de Mariana recibió la llamada minutos antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde tenía programado un vuelo para viajar a España a buscar a su hija, según informó el periodista Sebastián Domenech. Mariana, de 26 años y oriunda de Villa Devoto, se había instalado en Palmas de Mallorca para trabajar como niñera con una familia alemana. Hasta el momento, la mujer no pudo hablar con su hija.
Los mensajes de Mariana Lens que alertaron a su familia
Si bien al principio se mantenía comunicada con sus familiares y amigos, hace ocho días la joven había bloqueado a sus contactos y desintalado su WhatsApp. En el medio, un amigo recibió un desconcertante mensaje. “En este momento necesito tomar distancia de la familia, enfocarme en mi bienestar emocional y en construir un espacio más sano para mí. Les pido que respeten este límite sin buscar contactarme por ahora. Esta decisión no pretende herir a nadie, pero es necesaria para mí en este momento. Cuando sienta que estoy lista para retomar el contacto lo haré. Hasta entonces, el silencio no es contra ustedes, sino a favor mío”.
Este chat llegó a la familia, que de inmediato notó la redacción poco habitual en la respuesta supuestamente enviada por ella. Les llamó la atención el tono frío y formal, y sospechan que alguien más podría estar usando sus cuentas, o incluso que alguna herramienta de inteligencia artificial haya fabricado el texto.
El mensaje se suma a una comunicación previa en la que la joven habló con un amigo por teléfono. Aunque en esa ocasión aseguró que estaba bien y que se encontraba en Palma de Mallorca porque había obtenido un trabajo, en la llamada se la escuchó llorando y angustiada.