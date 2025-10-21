Una joven argentina viajó a España por trabajo y lleva una semana desaparecida: su última llamada fue muy preocupante

La joven argentina Mariana Lens, de 26 años y oriunda de Villa Devoto (Buenos Aires), lleva una semana desaparecida en España tras haber viajado por una supuesta propuesta laboral como niñera.
La familia no tiene noticias desde el 14 de octubre, cuando la joven mantuvo su último contacto confirmado: una llamada telefónica con un amigo, que terminó generando aún más preocupación por el tono y el contenido de la conversación.
“Estoy super bien en Mallorca”: el último audio que encendió las alarmas
En las últimas horas se conoció un audio que Mariana envió a un amigo europeo, donde se la escucha llorando y nerviosa.
“Estoy super bien en Mallorca”, dice con la voz quebrada.
Su amigo le responde:
—“¿Y por qué estás en Mallorca, gorda?”
—“Porque me vine acá, porque me salió laburo acá”, contesta ella, titubeante.
El joven insiste en ir a buscarla:
—“Voy a ir para Mallorca, así nos vemos. ¿Qué te parece?”
Del otro lado, solo se escuchan sollozos.
—“No tenés que hacer esto”, responde ella entre lágrimas.
“Vos estuviste cuando yo te necesité. Yo voy a estar siempre. Decime dónde estás así compro el pasaje”, insiste el amigo.
Mariana alcanza a decir: “Estoy en Palma”.
Cuando él le pregunta por qué cambió de número de teléfono, no obtiene respuesta.
El audio termina con una frase que hoy estremece:
“Amiga, te quiero, te extraño. Necesito que estés acá conmigo. Te necesito”.
Buscan a Mariana Lens: alerta entre familiares y autoridades
La familia de Mariana radicó una denuncia por desaparición ante el consulado argentino en España y pide difusión internacional para dar con su paradero.
Hasta el momento, no se ha confirmado la veracidad de la oferta laboral que motivó su viaje a Palma de Mallorca ni la identidad de la supuesta familia alemana que la habría contactado.
Fuentes cercanas al entorno aseguraron que Mariana no había viajado antes al exterior y que el viaje se organizó en pocos días, tras una propuesta recibida por redes sociales.
Cómo ayudar y a quién contactar
Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Mariana Lens (26 años, cabello castaño claro, ojos verdes, 1,65 m de altura) puede comunicarse con:
Consulado Argentino en Palma de Mallorca: +34 971 71 93 50
Interpol Argentina: +54 11 4800-2000
Red de Argentinos en el Exterior: redes.consulados.gob.ar