Test de personalidad: elegí un río y conocé datos sobre tu forma de ser que te sorprenderán

La mayor parte del tiempo tu mente se mantiene ocupada proyectando cosas en el futuro y por esta razón te cuesta tanto ubicarse plenamente en el presente y aprovechar el tiempo de manera adecuada, y es justamente ahí donde está tu gran reto. Pensar y planear sobre el futuro es maravilloso, pero recuerda que el futuro no es más que una consecuencia de todo lo que hagas en tu presente. Aprovecha plena e intensamente cada segundo que la vida te ofrece, trata de disfrutar y trabajar más en tu presente y verás como cada nuevo día próspero y feliz se irá construyendo de manera natural.