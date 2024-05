Test de personalidad: descubrí tus defectos y virtudes según cómo agarres la taza

Si elegiste la figura número 1, debes saber que entre tus virtudes destaca la confianza que tenés en vos mismo. No tenés miedo a luchar por lo que querés, cueste lo que cueste. Además, tenés las ideas muy claras y no te es difícil tomar decisiones cuando es necesario. También es destacable tu gran corazón y facilidad a la hora de comunicarte con los demás. Así, te es muy fácil tener siempre a los amigos cerca y no te cuesta hacer nuevas amistades.