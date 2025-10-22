Cuál es el alimento rico en magnesio que ayuda a combatir el insomnio y tener energía

Semillas de girasol: un alimento lleno de magnesio

Tal vez la presentación más común en que conocemos a las semillas de girasol es en su envasado a modo de golosina infantil, con una capa recubierta de sal. Pese a que son deliciosas y casi adictivas de esta forma, lo que se recomienda comer es el fruto interno de la semilla y, en lo posible, si se elige con cáscara, que sea sin sal, porque esta podría desbalancear otros valores corporales.