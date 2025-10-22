Cuál es el alimento rico en magnesio que ayuda a combatir el insomnio y tener energía

El magnesio es el mineral responsable de más de 300 funciones orgánicas y eso lo vuelve un nutriente indispensable. Se puede incorporar a través de la dieta, pero para ello hay que saber cuáles son los alimentos que lo contienen. Sirve para ajustar los niveles de glucosa en sangre, ayudar en la producción de energía y de proteínas y por eso se recomienda incorporar semillas de girasol a los alimentos frecuentes.
Las personas con un alto consumo de proteínas, calcio o vitamina D deberán hacer un ajuste en su consumo de magnesio y es probable que necesiten dosis extra. Sin embargo, no es recomendable consumir suplementos sin una prescripción médica, por lo que todo cambio relacionado al magnesio debe ser indicado por un nutricionista u otro especialista.
Una de las principales fuentes de magnesio la constituyen los vegetales de hoja verde oscura. Pero no son los únicos, sino que entre los frutos están las bananas, el albaricoque, los damascos secos y otros. Las semillas también son buenas para incrementar niveles de magnesio.
Semillas de girasol: un alimento lleno de magnesio
Tal vez la presentación más común en que conocemos a las semillas de girasol es en su envasado a modo de golosina infantil, con una capa recubierta de sal. Pese a que son deliciosas y casi adictivas de esta forma, lo que se recomienda comer es el fruto interno de la semilla y, en lo posible, si se elige con cáscara, que sea sin sal, porque esta podría desbalancear otros valores corporales.
Por cada 100 gramos de semillas de girasol deshidratadas, encontramos 325 miligramos de magnesio. Al funcionar en la contracción y relajación de las arterias, ayuda a controlar la presión alta. Incluso se están desarrollando estudios que vinculan las semillas con la hipertensión arterial. Promueven una buena circulación sanguínea y equilibran la presión alta.
El magnesio también se desempeña como parte fundamental en la producción de la hormona serotonina, responsable de reducir el estrés. Se puede asegurar, entonces, que el consumo de girasol –ya sea en semillas o en aceite– disminuye la probabilidad de tener insomnio, ansiedad y hasta depresión.
¿Cómo consumir semillas de girasol?
El sitio web de salud Tua Saude recomienda elegir preferentemente semillas que no contengan sal. La porción recomendada por día es de ¼ de taza, el equivalente a 30 gramos.
Se pueden usar de diferentes formas y consumir solas como un snack en cualquier momento del día o agregar en ensaladas, tartas, batidos, jugos, ensaladas de frutas o de verduras. También suelen mezclarse con cereales y frutos secos para preparar granola.