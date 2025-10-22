¿Cómo utilzar el aceite de oliva para quitar las manchas de la cara?

Limón y aceite de oliva para las manchas de la cara

Para eliminar las manchas oscuras en la cara con aceite de oliva, lo más efectivo es potenciar sus propiedades con las de otros ingredientes naturales con excelentes propiedades aclaradoras, exfoliantes e hidratantes. En este sentido, uno de los mejores alimentos para aclarar la piel y reducir la visibilidad de las manchas es el limón. Tiene propiedades blanqueadoras gracias al ácido cítrico y la vitamina C que contiene, además de que ayuda a exfoliar la piel y a eliminar todas las células muertas.