El tiempo en Tucumán: la nubosidad aumentará en otra jornada calurosa, que podría terminar con tormentas aisladas

El pronóstico del tiempo anticipa que el calor se mantendrá sobre Tucumán durante los próximos días. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles se presenta con una jornada típicamente primaveral, calurosa y húmeda, con posibles tormentas aisladas hacia el oeste y norte de la provincia. La temperatura máxima estimada es de 32 °C.
La mañana comenzó con cielo despejado, una mínima de 20 °C y una humedad relativa superior al 70%. Los vientos soplaron del noroeste, con buena visibilidad de casi 10 kilómetros. Hacia el mediodía, el SMN prevé que la nubosidad se mantenga baja, la humedad descienda al 50% y los vientos roten al sector sur. En ese momento, el termómetro rondará los 29 °C, aunque la sensación térmica alcanzará los 30 °C.
Durante la siesta y la tarde se registrarán los valores más altos del día, con una máxima de 32 °C y una térmica cercana a los 33 °C. La humedad rondará el 40% y la nubosidad aumentará levemente, con vientos suaves provenientes del sudoeste.
Para la noche, el cielo se presentará más cubierto, con un incremento de la nubosidad hasta un 70% y una humedad del 60%. La temperatura bajará a unos 25 °C y no se descartan algunas lluvias o tormentas aisladas en zonas como los Valles Calchaquíes y el norte de Tafí Viejo.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El pronóstico del tiempo para el jueves indica que el cielo se mantendrá despejado durante la mañana, con una mínima de 20 °C y una máxima de 33 °C, en una tarde que mostrará un leve aumento de la nubosidad.
En tanto, el viernes se presentará con mucha nubosidad, una mínima de 20 °C y una máxima de 29 °C. Por la noche podría ingresar un frente frío que traería lluvias y tormentas, las cuales se prolongarían con menor intensidad durante la mañana del sábado.
El fin de semana cerrará con condiciones variables: el domingo se espera nuevamente una jornada calurosa, aunque con cielo nublado e inestable en San Miguel de Tucumán y otras zonas de la provincia.