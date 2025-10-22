Secciones
La campaña del oficialismo: Jaldo recorrió la ruta 344 en Monteros y recordó obras
El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, realizó un recorrido por la Ruta Provincial N° 344 que une Monteros, Los Sosa y Soldado Maldonado para observar los trabajos realizados. El líder de la campaña del Frente Tucumán Primero recordó las obras realizadas por el Gobierno provincial tras casi dos años de mandato.

“A esta ruta, según los vecinos y las autoridades, hace 35 o 40 años no se le hace una reparación integral, y es la que se conecta con la Ruta N° 307 de los valles. Es una obra que hicimos por administración, que la hizo Vialidad de la Provincia. Es decir, esto es el Estado presente, que vino a traer a la 344 pavimentos nuevos y una reparación integral, no solo de la carpeta asfáltica, sino con señalización vertical y horizontal. Además, los comisionados comunales y el Ministerio del Interior no se quedaron con el pavimento, sino que pusieron un alumbrado público nuevo que mejora la estética y la seguridad vial”, remarcó Jaldo.

Asimismo, se refirió a la gestión provincial. “La semana que viene vamos a cumplir la mitad de nuestro mandato. Estamos muy contentos por lo que hicimos en salud, con los hospitales y la salud pública a los mejores niveles reconocidos en la República Argentina. Hemos avanzado con nuestras escuelas tanto en la cuestión edilicia como en la pedagógica. En seguridad, los tucumanos saben la política de seguridad preventiva que implementamos, más equipamiento, tecnología, policía y ni qué hablar de la política carcelaria que hace 100 años se hacía”, sostuvo el gobernador en uso de licencia.

Jaldo recibió el apoyo del espacio de Julio Silman en Alderetes

Jaldo recibió el apoyo del espacio de Julio Silman en Alderetes

Por otro lado, se refirió a la relación del país con Estados Unidos. “No sé si Estados Unidos va a seguir (ayudándonos) o no, porque el mismo presidente le dijo a Milei ‘vaya, gane y vuelva’. Ahora, si no gana, no sé si va a volver. También dijeron que los argentinos estaban muriendo, y para mí es una falta de respeto al pueblo argentino”, aseveró el mandatario.

