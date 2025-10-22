La campaña del oficialismo: Jaldo recorrió la ruta 344 en Monteros y recordó obras

“A esta ruta, según los vecinos y las autoridades, hace 35 o 40 años no se le hace una reparación integral, y es la que se conecta con la Ruta N° 307 de los valles. Es una obra que hicimos por administración, que la hizo Vialidad de la Provincia. Es decir, esto es el Estado presente, que vino a traer a la 344 pavimentos nuevos y una reparación integral, no solo de la carpeta asfáltica, sino con señalización vertical y horizontal. Además, los comisionados comunales y el Ministerio del Interior no se quedaron con el pavimento, sino que pusieron un alumbrado público nuevo que mejora la estética y la seguridad vial”, remarcó Jaldo.