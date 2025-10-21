Secciones
Jaldo recibió el apoyo del espacio de Julio Silman en Alderetes

El Frente Tucumán Primero se consolida rumbo al 26 de octubre

Jaldo recibió el apoyo del espacio de Julio Silman en Alderetes
El presidente del Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, encabezó esta tarde un multitudinario encuentro en la ciudad de Alderetes, donde recibió el respaldo del espacio político que conduce el ex legislador Julio Silman. La actividad contó también con la presencia de la diputada nacional Gladys Medina, dirigentes territoriales y vecinos de la zona.

Durante el encuentro, Jaldo destacó el crecimiento del espacio político que conduce: “Venimos recorriendo cada rincón de nuestra querida provincia, poniendo la cara en cada municipio y en cada comuna. Hoy, en esta querida ciudad de Alderetes, acompañados por un gran compañero como Julio Silman, vimos cómo el pueblo tucumano sale a la calle con esperanza y compromiso”.

El titular del Frente Tucumán Primero remarcó la importancia de la unidad del peronismo y el respaldo popular de cara a las elecciones del 26 de octubre.

“No tengo duda de que el Frente Tucumán Primero se encamina a un triunfo contundente. Eso es producto de un peronismo unido y de un pueblo que no quiere arriesgar su presente ni su futuro. Los tucumanos se aferran a la gestión provincial, a las soluciones locales y a los hechos concretos que demuestran lo que hicimos en estos dos años de gobierno”, afirmó.

Jaldo también agradeció el acompañamiento de Silman y su equipo: “Agradezco a Julio y a todos los compañeros que hoy se suman con esfuerzo y esperanza. Acá hay muchos vecinos que no son afiliados al peronismo, pero están acompañando este proyecto provincial”.

Por su parte, Gladys Medina valoró el respaldo del dirigente alderetense: “Agradecemos al compañero Julio Silman y a todo su equipo. Este encuentro multitudinario demuestra el compromiso de Alderetes y de su gente con el proyecto que encabeza Osvaldo Jaldo. El 26 de octubre vamos a llevar el triunfo del Frente Tucumán Primero”.

Finalmente, Julio Silman expresó que su apoyo responde a una convicción política y no a intereses personales: “Tengo la libertad de elegir y lo hago por convicción. Creo en el modelo de Tucumán, en un Estado presente que cuida a los jubilados, a los trabajadores y a los jóvenes. Por eso apoyo a Osvaldo Jaldo, porque es quien mejor puede conducir esta etapa y representar a todos los tucumanos”.

El acto en Alderetes volvió a mostrar el crecimiento del Frente Tucumán Primero, que continúa sumando adhesiones en toda la provincia en el marco de la campaña electoral que culminará el próximo 26 de octubre.

