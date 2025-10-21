Jaldo recibió el apoyo del espacio de Julio Silman en Alderetes

Finalmente, Julio Silman expresó que su apoyo responde a una convicción política y no a intereses personales: “Tengo la libertad de elegir y lo hago por convicción. Creo en el modelo de Tucumán, en un Estado presente que cuida a los jubilados, a los trabajadores y a los jóvenes. Por eso apoyo a Osvaldo Jaldo, porque es quien mejor puede conducir esta etapa y representar a todos los tucumanos”.