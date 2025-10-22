En Córdoba: Milei realizó un recorrido junto a su candidato local

Durante el acto, Milei agradeció el apoyo y pidió a la ciudadanía que continúe respaldando a su gobierno. “Les pido que nos sigan apoyando, porque esta vez el esfuerzo vale la pena”, sostuvo. El jefe de Estado remarcó como buenos resultados de su gestión que 12 millones de argentinos salieron de la pobreza y que se redujo la inflación. Además, Milei aseguró que eliminó los “piquetes”, alegando que existían 9.000 piquetes anuales y hoy se redujeron a cero. También se atribuyó mejoras en los índices de inseguridad y en las políticas que buscan combatir el narcotráfico.