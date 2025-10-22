Secciones
En Córdoba: Milei realizó un recorrido junto a su candidato local
El presidente Javier Milei realizó ayer una de las actividades que tenía previstas para el cierre de campaña de las elecciones legislativas del próximo domingo. En Córdoba, el líder de La Libertad Avanza (LLA) encabezó una recorrida junto a Gonzalo Roca, el primer candidato a diputado nacional de la provincia. Además de la militancia, acompañó a Milei su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Durante el acto, Milei agradeció el apoyo y pidió a la ciudadanía que continúe respaldando a su gobierno. “Les pido que nos sigan apoyando, porque esta vez el esfuerzo vale la pena”, sostuvo. El jefe de Estado remarcó como buenos resultados de su gestión que 12 millones de argentinos salieron de la pobreza y que se redujo la inflación. Además, Milei aseguró que eliminó los “piquetes”, alegando que existían 9.000 piquetes anuales y hoy se redujeron a cero. También se atribuyó mejoras en los índices de inseguridad y en las políticas que buscan combatir el narcotráfico.

Pobreza

Durante su discurso, Milei reconoció la existencia de un 30% de pobreza en Argentina, pero aseguró que la política que enmarca LLA es la correcta y que revertir “100 años de populismo” no es una tarea inmediata. “Entiendo que es aberrante tener 30% de pobres, pero hoy sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos; argentinos que no comían y hoy sí lo hacen”, aseveró.

Javier Milei: "Estamos en un momento bisagra de la historia argentina"

Javier Milei: Estamos en un momento bisagra de la historia argentina

En línea con el eslogan de campaña, Milei advirtió sobre el riesgo de retroceder si no se mantiene el apoyo al oficialismo nacional. “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”, reafirmó. Por su parte, Roca resaltó el papel de Córdoba como motor productivo del país y valoró el compromiso de los cordobeses con las ideas libertarias. El Presidente llegó pasadas las 19.20 en una camioneta oficial y luego se subió al techo del vehículo para dirigirse a los militantes.

