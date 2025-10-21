Escándalo en Independiente: Matías Abaldo pidió disculpas tras la filtración de fotos con drogas y alcohol en su departamento

Independiente atraviesa días turbulentos tanto en lo deportivo como en lo extrafutbolístico. A la crisis de resultados que lo tiene en el último lugar de la Zona B del torneo Clausura, se sumó una polémica que involucra al delantero uruguayo Matías Abaldo luego de la difusión de unas fotos comprometedoras tomadas en su departamento.
El escándalo estalló cuando el cantante uruguayo Agustín Rodríguez, conocido como El Menor (@elmenoragustin), publicó en redes sociales imágenes captadas en el domicilio del jugador. En ellas se podían observar marihuana, alcohol y dólares sobre una mesa, lo que generó un fuerte repudio por parte de los hinchas del “Rojo”, especialmente por el delicado momento que vive el plantel en el campeonato.
Ante la repercusión, Abaldo decidió romper el silencio. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, pidió disculpas y ofreció una explicación sobre lo ocurrido. “El cantante es mi amigo y estaba filmando un video de un nuevo tema en mi departamento”, explicó el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, negando cualquier vínculo con el consumo de sustancias.
“El futbolista profesional que soy no realizó acciones que perjudiquen mi salud. Sé que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y mucho menos en el momento que atravesamos como grupo”, añadió Abaldo, quien prometió “dejar todo por Independiente” en lo que resta del torneo.
Por su parte, El Menor respaldó la versión del delantero. En sus redes aclaró que Abaldo solo le prestó el balcón para grabar un videoclip y que “no consumió nada de lo que se mostró en el video”.
La controversia se da en un contexto delicado para el atacante, que llegó a Independiente a mediados de año como refuerzo ofensivo y todavía no convirtió goles en los diez partidos que disputó. Su préstamo se extiende hasta junio de 2026, pero su rendimiento y las situaciones personales empiezan a generar inquietud en el club.
No es la primera vez que el joven uruguayo se ve envuelto en problemas. En 2024, cuando jugaba en Gimnasia, desapareció de la concentración y regresó a su país. La dirigencia explicó entonces que atravesaba un tratamiento psiquiátrico por cuestiones de salud mental, y su representante, Edgardo Lasalvia, llegó a declarar: “No queremos que le pase lo del Morro García”. Tras su recuperación, Abaldo regresó al fútbol uruguayo con Defensor Sporting, donde anotó tres goles en 19 partidos antes de su llegada a Avellaneda.