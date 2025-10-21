Escándalo en Independiente: Matías Abaldo pidió disculpas tras la filtración de fotos con drogas y alcohol en su departamento

No es la primera vez que el joven uruguayo se ve envuelto en problemas. En 2024, cuando jugaba en Gimnasia, desapareció de la concentración y regresó a su país. La dirigencia explicó entonces que atravesaba un tratamiento psiquiátrico por cuestiones de salud mental, y su representante, Edgardo Lasalvia, llegó a declarar: “No queremos que le pase lo del Morro García”. Tras su recuperación, Abaldo regresó al fútbol uruguayo con Defensor Sporting, donde anotó tres goles en 19 partidos antes de su llegada a Avellaneda.