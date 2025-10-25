Mercado Play, Pluto TV, Plex y VIX: las mejores apps gratis para ver series y películas

En un contexto donde los servicios de streaming por suscripción se multiplican y encarecen, cada vez más usuarios buscan alternativas gratuitas y legales para disfrutar de películas y series sin pagar. Entre las distintas opciones disponibles, cuatro plataformas se destacan por su seguridad, variedad de contenidos y funcionamiento con publicidad, lo que permite acceder a sus catálogos sin necesidad de una cuenta paga.
Estos servicios gratuitos están ganando terreno frente a los grandes gigantes del streaming, ofreciendo canales en vivo, películas a demanda y acceso desde múltiples dispositivos. Si bien no suelen incluir los estrenos más recientes, su modelo basado en anuncios garantiza sostenibilidad y acceso libre para el público.
Cada plataforma tiene su propio enfoque: algunas priorizan la transmisión lineal, otras se orientan al contenido bajo demanda o combinan ambos formatos.
Mercado Play
Mercado Play es la plataforma de streaming de Mercado Libre y una de las más populares en América Latina. Permite acceder gratuitamente a series y películas sin pagar suscripción, con una oferta que supera los 2.500 títulos disponibles en varios países de la región.
Recientemente, la compañía sumó canales lineales en vivo mediante una asociación con Castlabs, ampliando así su servicio. El contenido incluye anuncios de aproximadamente 30 segundos de duración, una pausa considerada tolerable en comparación con otras plataformas similares.
El servicio está disponible en dispositivos móviles, Smart TVs y TV Box, y su funcionamiento simple la convierte en una alternativa accesible para todo tipo de usuarios.
Pluto TV
Pluto TV se consolidó como uno de los servicios gratuitos con publicidad más reconocidos del mercado. Ofrece cientos de canales en vivo y miles de contenidos a pedido, replicando el modelo de la televisión tradicional pero adaptado al entorno digital.
Una de sus principales ventajas es que no requiere crear una cuenta para acceder a la mayoría de sus contenidos, lo que simplifica la experiencia del usuario.
Plex
Conocida originalmente como un servidor de contenido personal, Plex también opera como plataforma de streaming gratuita con anuncios. Su catálogo incluye más de 600 canales en vivo y decenas de miles de películas y series a demanda.
No exige tarjeta de crédito ni suscripción, ya que su modelo se basa en publicidad insertada entre los contenidos. Esta flexibilidad, junto con su enorme biblioteca, la ha posicionado como una opción muy competitiva frente a servicios pagos.
VIX
Finalmente, VIX se presenta como una plataforma gratuita en español, orientada a un público amplio. Su oferta combina novelas, series, películas, noticias y deportes, con más de 100 canales tanto en vivo como bajo demanda.
Aunque algunos estrenos o contenidos especiales pueden estar disponibles mediante planes premium, su catálogo gratuito es extenso y consolidado, especialmente dentro del público latinoamericano.
En conjunto, Mercado Play, Pluto TV, Plex y VIX se perfilan como las alternativas más seguras, accesibles y completas para ver películas y series sin pagar suscripción, demostrando que el entretenimiento gratuito y legal sigue siendo posible en la era del streaming.