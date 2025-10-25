Mercado Play, Pluto TV, Plex y VIX: las mejores apps gratis para ver series y películas

En un contexto donde los servicios de streaming por suscripción se multiplican y encarecen, cada vez más usuarios buscan alternativas gratuitas y legales para disfrutar de películas y series sin pagar. Entre las distintas opciones disponibles, cuatro plataformas se destacan por su seguridad, variedad de contenidos y funcionamiento con publicidad, lo que permite acceder a sus catálogos sin necesidad de una cuenta paga.