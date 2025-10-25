Los efectos de pasar muchas horas sentado: una amenaza silenciosa para el cuerpo, según la OMS

Los especialistas denominan a este fenómeno “la enfermedad del sedentarismo”, un término que abarca consecuencias muy concretas: dolores persistentes, trastornos digestivos, ansiedad, problemas cardíacos y una reducción de la esperanza de vida. El peligro no radica solo en cuánto tiempo se pasa sentado, sino en cómo esa rutina se ha integrado en la estructura de la vida moderna, tanto en el trabajo como en el hogar.