Secciones
Mundo

Rusia afirma que atacará a tropas occidentales
Vladimir Putin. Vladimir Putin. ARCHIVO
Hace 5 Hs

MOSCÚ, Rusia.- El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que cualquier fuerza occidental desplegada en Ucrania representaría un “objetivo legítimo” para el ejército ruso, al día siguiente de una reunión de aliados europeos de Kiev, centrada en las garantías de seguridad.

Un grupo de 26 países, liderados por Francia y el Reino Unido, prometieron apoyar militarmente a Ucrania en caso de que se concrete un cese el fuego con Rusia. “Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante el combate, partimos de la premisa de que serán objetivos legítimos”, dijo Putin en un foro económico en la ciudad oriental de Vladivostok.

El presidente ruso añadió que un despliegue de este tipo no favorece la paz a largo plazo y reiteró que el estrechamiento de los vínculos militares entre Ucrania y los países occidentales forma parte de lo que considera como “causas fundamentales” del conflicto.

Los aliados de Ucrania no especificaron detalles del plan, como cuántas tropas participarían y cómo contribuirían los distintos países aliados.

Garantías de seguridad

Ucrania dice que las garantías de seguridad son fundamentales para un acuerdo de paz que asegure que Rusia no vuelva a lanzar una ofensiva contra su territorio.

Putin argumentó que si se logra un acuerdo, la presencia de tropas en Ucrania no será necesaria. “Si se toman decisiones que lleven a una paz a largo plazo, no veo el sentido de su presencia en el territorio de Ucrania. Si se logra un acuerdo, nadie duda que Rusia va a cumplir a cabalidad”, declaró.

Estados Unidos carga a Europa con la seguridad de Ucrania

Estados Unidos carga a Europa con la seguridad de Ucrania

Decenas de miles de personas han muerto desde que Moscú lanzó su ofensiva contra la ex república soviética vecina en febrero de 2022, conflicto que obligó a millones de personas a huir de sus hogares y arrasó grandes extensiones en el sur y el este de Ucrania.

Temas RusiaReino UnidoFranciaUcraniaRusia invade Ucrania
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Xi Jinping y Putin critican a Occidente en una cumbre en China

Xi Jinping y Putin critican a Occidente en una cumbre en China

Asesinaron en plena calle al ex presidente del Parlamento de Ucrania Andriy Parubiy

Asesinaron en plena calle al ex presidente del Parlamento de Ucrania Andriy Parubiy

Von der Leyen voló sin GPS: sospechan de interferencia rusa

Von der Leyen voló sin GPS: sospechan de interferencia rusa

La embajada de Rusia cruzó al Gobierno y negó integrar un servicio de inteligencia paralelo

La embajada de Rusia cruzó al Gobierno y negó integrar un "servicio de inteligencia paralelo"

Lo más popular
VIDEO. Reviví la primera semifinal de Enseñame Tucumán
1

VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Messi se despidió como lo hacen los grandes
2

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental
3

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia
4

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT
5

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Come from away, el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán
6

"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

Más Noticias
VIDEO. Reviví la primera semifinal de Enseñame Tucumán

VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Come from away, el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Comentarios