El truco infalible para recuperar los jeans que te aprietan y devolverles su talle original

Un método casero, simple y económico permite estirar los pantalones que se encogieron o quedaron ajustados. Además, existen técnicas para conservar su color y prolongar su vida útil sin gastar una fortuna.

Hace 2 Hs

Los jeans son una de las prendas más valoradas -y costosas- del guardarropa argentino. Con precios que pueden superar los $50.000, elegir un buen par implica una inversión que se espera dure varios años. Sin embargo, el uso, los lavados o los cambios de peso pueden hacer que esos jeans favoritos ya no cierren o queden demasiado ajustados.

La buena noticia es que existe un truco casero y muy efectivo para devolverles la forma original sin gastar dinero ni recurrir a un modista.

Paso a paso: cómo recuperar el talle original

El primer paso es lavar los jeans, eligiendo un ciclo corto a 30 grados de temperatura en el lavarropas. Esto evitará que se encojan más de lo necesario.

El siguiente paso puede parecer extraño, pero es clave: ponerse los jeans cuando aún están húmedos. Una vez puestos, hay que realizar una serie de movimientos que ayuden a ensanchar la tela.

Entre los ejercicios recomendados se incluyen abrir las piernas, hacer sentadillas, tocarse la punta de los pies o sentarse y pararse repetidamente. Como se trata de una prenda rígida, hacerlo mientras está húmeda facilita que las fibras se estiren sin romperse.

Finalmente, hay que dejarlos secar al aire libre, en un lugar fresco y ventilado, como una terraza, un balcón o un patio. Una vez secos, al probárselos nuevamente, la sensación será muy diferente: ya no hará falta “meter panza” para abrocharlos.

Cómo hacer que los jeans duren más tiempo

Más allá del ajuste de talle, los jeans pueden desgastarse o perder color con el paso del tiempo. Para mantenerlos como nuevos, hay otro truco casero sorprendente: guardarlos en el freezer.

El método consiste en colocar el jean dentro de una bolsa hermética y dejarlo unas horas en el congelador. Esta técnica ayuda a conservar el color original, eliminar malos olores -como el del cigarrillo- y eliminar bacterias sin necesidad de lavarlos.

Eso sí, los expertos aclaran que este procedimiento no reemplaza el lavado, pero resulta ideal cuando la prenda tiene un olor leve y se quiere evitar un lavado frecuente, ya que eso puede deteriorar el tejido.

Recomendaciones para cuidar tus jeans

Para prolongar su vida útil, es importante tener en cuenta algunos cuidados básicos:

- Lavar siempre del revés, con agua fría.

- Evitar el secarropa, ya que el calor excesivo daña las fibras del tejido.

- Planchar del lado del revés, con baja temperatura.

- Colgarlos en lugar de doblarlos, para prevenir marcas o roturas.

- Guardarlos en un espacio seco y ventilado, evitando la humedad, que es uno de los mayores enemigos de las telas.

Con estos trucos simples y económicos, es posible recuperar los jeans ajustados y, además, hacer que duren mucho más tiempo sin perder su color ni su forma. Un pequeño esfuerzo que puede ahorrar una gran suma de dinero y conservar esa prenda favorita que nunca pasa de moda.

