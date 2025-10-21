Britney Spears reveló que sufrió daño cerebral: "Me siento afortunada de estar viva"

Britney Spears volvió a abrir su corazón y a exponer algunos de los momentos más difíciles que atravesó en los últimos años. En un reciente posteo en sus redes sociales, la Princesa del Pop sorprendió al confesar que sufrió daño cerebral y que se siente “afortunada de estar viva” tras superar una etapa de intenso sufrimiento.
“Siento que me quitaron las alas y me ocurrió daño cerebral hace tiempo, cien por ciento”, escribió la cantante, haciendo alusión a los años de tutela legal bajo el control de su padre, de la que logró liberarse en 2021.
Aun así, Britney aseguró haber encontrado cierta paz interior: “Por supuesto, ya he dejado atrás ese periodo difícil de mi vida y me siento afortunada de estar viva”.
La artista relató además un episodio traumático que marcó profundamente su vida. “Tuve una experiencia traumática, como algunos saben, al final de mi libro, donde durante cuatro meses ya no tuve mi puerta privada y se me obligó, de forma ilegal, a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lugar”, contó.
Britney también se refirió a los videos bailando que suele publicar en sus redes y que con frecuencia despiertan polémica o burlas. “Sé que mis publicaciones bailando pueden parecer ridículas, pero me ayudaron a recordar cómo volar”, expresó, reivindicando su pasión por la danza como una vía de sanación y libertad.
La relación con sus hijos
En paralelo, la cantante habló sobre su relación con sus hijos, de 20 y 19 años, fruto de su vínculo con Kevin Federline, quien recientemente brindó una entrevista al New York Times en la que no solo habló de presuntas infidelidades, sino que también cuestionó el desempeño maternal de Spears.
Uno de los testimonios más impactantes de esa nota sostiene que la artista habría sido vista sosteniendo un cuchillo en la habitación de sus hijos cuando eran pequeños, un episodio que generó enorme controversia.
Ante esto, Britney se manifestó con un comunicado en redes sociales en el que expresó su dolor: “Siempre he clamado por tener una vida con mis hijos. Las relaciones con varones adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y he llegado a suplicar por tenerlos en mi vida”.
La cantante reconoció además que el vínculo con sus hijos no es cotidiano: “Un hijo solo me ha visto 45 minutos en los últimos cinco años, y el otro solo me ha visitado cuatro veces”, lamentó.
Finalmente, Spears dejó en claro que, pese a todo, no dejará de amarlos: “De ahora en más les haré saber cuando esté disponible. Siempre los amaré y si me conoces, no prestarás atención a los tabloides sobre mi salud mental o mis problemas con la bebida”.