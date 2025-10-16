La salud de Britney Spears: su ex marido teme por su estado y habla de una situación “irreversible”

Ahora, en los últimos años, Spears muestra en sus redes fotografías y vídeos con sus hijos, con los que poco a poco va recuperando la relación. Pero durante años los hoy jóvenes no vieron a su madre. En alguna ocasión, según la versión de Federline, los chicos le llegaron a rogar que no les hiciera pasar tiempo con ella porque le tenían miedo. “A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie en silencio en la puerta, mirándolos dormir y con un cuchillo en la mano. Luego se daba la vuelta y se marchaba sin dar explicaciones", escribe en sus memorias.