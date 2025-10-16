La salud de Britney Spears: su ex marido teme por su estado y habla de una situación “irreversible”

Kevin Federline, ex marido de Britney Spears, encendió nuevamente las alarmas sobre el estado de la "princesa del pop" y dijo temer por una situación que califica de “irreversible”. A través de declaraciones ofrecidas a medios estadounidenses con motivo del lanzamiento de su nuevo libro de memorias, el bailarín manifestó una profunda preocupación por el comportamiento errático que observa en la madre de sus dos hijos.
El también DJ, que mantuvo la custodia de sus hijos tras divorciarse de la artista, utilizó su libro para dar la "voz de alarma" a la opinión pública y señaló que “resulta imposible seguir pretendiendo que todo va bien” y que “el tiempo se está acabando” para la cantante.
Estas duras afirmaciones reflejan su inquietud por las consecuencias de su situación, especialmente en lo que respecta al bienestar de Sean Preston y Jayden James, advirtiendo que, de no producirse un cambio, Federline teme que “va a pasar algo malo”.
Las inquientantes revelación del ex marido de Britney Spears sobre la salud de la cantante
Federline y Britney se casaron en 2004 cuando ella tenía 22 y él 26. La artista había tenido un fallido matrimonio en Las Vegas que duró 55 horas; y aunque llevaba apenas seis meses saliendo con el bailarín, decidió dar el paso. Un año después nacía su primer hijo, Sean Preston, y en otoño de 2006 el segundo, Jayden James.
El anuncio del divorcio llegaba en noviembre de ese mismo año, por “diferencias irreconciliables”. Él se quedó con la custodia de los dos niños desde el año 2008. Después, se volvió a casar con la jugadora de voleibol Victoria Prince y tuvo otras dos hijas.
La batalla por aquella custodia fue dura. “Nunca, jamás, ni una sola vez, he estado contra Britney. Solo he tratado de ayudar a mis hijos a tener una relación increíble con su madre. Y es duro porque cuando reflexiono sobre todo lo que ha ocurrido, veo que mis hijos no saben quién es la mujer con la que me casé. He pasado dos décadas tratando de cerrar ese hueco”, reveló Federlaine en sus memorias.
Ahora, en los últimos años, Spears muestra en sus redes fotografías y vídeos con sus hijos, con los que poco a poco va recuperando la relación. Pero durante años los hoy jóvenes no vieron a su madre. En alguna ocasión, según la versión de Federline, los chicos le llegaron a rogar que no les hiciera pasar tiempo con ella porque le tenían miedo. “A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie en silencio en la puerta, mirándolos dormir y con un cuchillo en la mano. Luego se daba la vuelta y se marchaba sin dar explicaciones", escribe en sus memorias.
La respuesta de Britney Spears a las acusaciones de Kevin Federline
Como respuesta a estas declaraciones de su ex marido, la cantante continúa así su defensa en su post de X, publicado hace solo unas horas y que acumula ya casi dos millones y medio de visualizaciones.
“Siempre he suplicado y gritado poder tener una vida con mis hijos. Las relaciones con los adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre les he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida. Lamentablemente, siempre han sido testigos de la falta de respeto que me ha mostrado su propio padre. Tienen que asumir la responsabilidad de sí mismos”.
Britnet detalló, además, cómo es esa escasa relación con sus hijos: “Uno solo me ha visto durante 45 minutos en los últimos cinco años y el otro solo me ha visitado cuatro veces en ese mismo periodo. Yo también tengo mi orgullo. A partir de ahora, les diré cuándo estoy disponible”, continúa el mensaje en la red social.
"Créeme, esas mentiras piadosas del libro van a parar directamente al banco y yo soy la única que sale realmente perjudicada. Siempre los querré y, si realmente me conocéis, no prestaréis atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol. En realidad, soy una mujer bastante inteligente que ha intentado llevar una vida sagrada y privada durante los últimos cinco años. Hablo de esto porque ya estoy harta y cualquier mujer de verdad haría lo mismo", concluye.