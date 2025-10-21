Buscan a una joven argentina que desapareció en España: qué dijo antes de perder todo contacto

Un caso lleno de incertidumbre y preocupación conmociona a la comunidad argentina en España. Mariana Lens, una joven de 26 años que había viajado a Mallorca por motivos laborales, desapareció luego de mantener una misteriosa conversación telefónica con un amigo en la que, entre lágrimas, se negó a revelar su ubicación.
Durante el llamado, que duró más de 10 minutos, Mariana aseguró que estaba “súper bien” y conforme con el trabajo que había conseguido en la isla. Sin embargo, su voz quebrada y su llanto constante pintaron un cuadro muy diferente.
“No puedo hablarlo por acá”, fue la frase que más preocupación generó. En el audio grabado por su amigo, se escucha cómo él intenta calmarla y obtener alguna pista sobre lo que le ocurría. “¿Qué te anda pasando, gorda?”, le pregunta, notando su angustia. Pero Mariana evita dar detalles, atribuyendo su estado a sus “mierdas emocionales” y se rehúsa a compartir su ubicación pese a los insistentes pedidos.
A lo largo de la conversación, el amigo intenta hacerla hablar, ofrecerle ayuda y saber si alguien más estaba con ella. Pero Mariana mantiene un silencio evasivo, apenas interrumpido por el llanto. Su negativa a ser localizada y el tono de desesperación con que hablaba despertaron una alarma inmediata entre sus allegados.
Ante la falta de respuestas y sin poder contactarla nuevamente, la familia de Mariana presentó una denuncia por desaparición ante el Consulado General en Madrid. Fuentes de Cancillería argentina confirmaron que ya intervinieron en el caso y que trabajan junto a las autoridades españolas para dar con su paradero.
Mientras tanto, sus seres queridos difunden su foto en redes sociales y piden colaboración ciudadana para obtener cualquier información que ayude a encontrarla. “Queremos saber dónde está y que esté bien. Cualquier dato puede ser importante”, expresaron en los mensajes que circulan por las plataformas digitales.
La desaparición de Mariana Lens mantiene en vilo a su entorno y a la comunidad argentina en Mallorca. El llamado, que parecía una simple conversación entre amigos, podría ser la última pista antes de que su rastro se perdiera por completo.