Secciones
Mundo

Buscan a una joven argentina que desapareció en España: qué dijo antes de perder todo contacto

Mariana Lens, de 26 años, viajó a Mallorca por trabajo. Cómo fue su última comunicación.

Buscan a una joven argentina que desapareció en España: qué dijo antes de perder todo contacto
Hace 1 Hs

Un caso lleno de incertidumbre y preocupación conmociona a la comunidad argentina en España. Mariana Lens, una joven de 26 años que había viajado a Mallorca por motivos laborales, desapareció luego de mantener una misteriosa conversación telefónica con un amigo en la que, entre lágrimas, se negó a revelar su ubicación.

Durante el llamado, que duró más de 10 minutos, Mariana aseguró que estaba “súper bien” y conforme con el trabajo que había conseguido en la isla. Sin embargo, su voz quebrada y su llanto constante pintaron un cuadro muy diferente.

“No puedo hablarlo por acá”, fue la frase que más preocupación generó. En el audio grabado por su amigo, se escucha cómo él intenta calmarla y obtener alguna pista sobre lo que le ocurría. “¿Qué te anda pasando, gorda?”, le pregunta, notando su angustia. Pero Mariana evita dar detalles, atribuyendo su estado a sus “mierdas emocionales” y se rehúsa a compartir su ubicación pese a los insistentes pedidos.

A lo largo de la conversación, el amigo intenta hacerla hablar, ofrecerle ayuda y saber si alguien más estaba con ella. Pero Mariana mantiene un silencio evasivo, apenas interrumpido por el llanto. Su negativa a ser localizada y el tono de desesperación con que hablaba despertaron una alarma inmediata entre sus allegados.

Ante la falta de respuestas y sin poder contactarla nuevamente, la familia de Mariana presentó una denuncia por desaparición ante el Consulado General en Madrid. Fuentes de Cancillería argentina confirmaron que ya intervinieron en el caso y que trabajan junto a las autoridades españolas para dar con su paradero.

Mientras tanto, sus seres queridos difunden su foto en redes sociales y piden colaboración ciudadana para obtener cualquier información que ayude a encontrarla. “Queremos saber dónde está y que esté bien. Cualquier dato puede ser importante”, expresaron en los mensajes que circulan por las plataformas digitales.

La desaparición de Mariana Lens mantiene en vilo a su entorno y a la comunidad argentina en Mallorca. El llamado, que parecía una simple conversación entre amigos, podría ser la última pista antes de que su rastro se perdiera por completo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
1

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
2

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
3

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
4

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
5

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado
6

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Más Noticias
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Misterioso choque en plena altura: un objeto espacial reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Misterioso choque en plena altura: un objeto "espacial" reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Comentarios