Qué debe hacer el Gobierno en materia económica para llegar fortalecido a las elecciones: la mirada de los especialistas

En su análisis, el gran desafío para el año próximo será avanzar hacia un tipo de cambio real más alto y una tasa de interés real más baja. Explicó que la incapacidad para acumular reservas impide reducir el riesgo país, que aumentó pese al acuerdo con el FMI y al desembolso de U$S14.000 millones. Según estimaciones de Equilibra, en octubre las reservas netas terminarán en torno a los U$S10.000 millones negativos, un deterioro respecto de los poco más de U$S2.000 millones negativos con los que comenzó el año.