Secciones
EconomíaNoticias económicas

Qué debe hacer el Gobierno en materia económica para llegar fortalecido a las elecciones: la mirada de los especialistas

La derrota en los comicios legislativos bonaerenses significó un duro golpe para LLA. La semana cerró con un dólar oficial récord, caída de los bonos y las acciones.

Qué debe hacer el Gobierno en materia económica para llegar fortalecido a las elecciones: la mirada de los especialistas
Hace 33 Min

La administración del presidente Javier Milei vivió una de sus semanas más complejas luego de la fuerte derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Ante esta situación, el oficialismo activó la conformación de dos mesas políticas para retomar la iniciativa y recalibrar su estrategia en el plano político. En el plano económico, el mercado cambiario vivió jornadas de tensión donde el dólar oficial anotó un avance de $98  y quedó cerca del techo del esquema de bandas de flotación. 

Ayer, en el segmento minorista, la divisa estadounidense cerró en el Banco Nación (BNA) a $1.465, el valor nominal más alto del que se tenga registro. Mientras que el tipo de cambio oficial mayorista cotizó a$1.453,85, lo que significó un incremento de $21,66 frente al cierre anterior.

Las 5 claves de la semana: Milei busca retomar la iniciativa entre vetos y dólar en alza

Las 5 claves de la semana: Milei busca retomar la iniciativa entre vetos y dólar en alza

El dólar "blue" saltó $15 y se ofreció a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El paralelo registró una suba de $55 en la semana y superó el valor previo al inicio del nuevo esquema cambiario.

A más de un mes de los comicios del 26 de octubre, economistas se refirieron a las medidas que debe tomar el Gobierno y qué puede pasar el día después.

Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, la derrota bonaerense debilitó la continuidad del plan económico. Las ventas de dólares del Tesoro dentro de la banda cambiaria aparecieron como la primera señal de tensiones en la estrategia de Caputo. Incluso en un escenario optimista de continuidad hasta octubre, la consultora planteó que será inevitable un giro significativo a partir de noviembre.

Un informe de la consultora resaltó que la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales de crédito quedó en evidencia en los días previos a la elección, cuando el índice de riesgo país trepó a 900 puntos básicos y luego atravesó los 1.000 tras conocerse el resultado. El contraste con los 559 pb de enero mostró el deterioro de las expectativas, consignó el portal Infobae. 

Además Analytica destacó que el BCRA deberá aumentar su actividad normativa para moderar el impacto de las tasas reales positivas (algo anticipó que relajarán el presidente de la entidad, Santiago Bausili) y que el Tesoro tendrá que intervenir más para cubrir la demanda de divisas.

Recordó que los depósitos del Tesoro en el BCRA equivalen a menos de una cuarta parte de los pagos mensuales de importaciones. El uso de los U$S14..396 millones desembolsados por el FMI podría acelerar la dolarización de carteras si no se cambia el clima de expectativas.

Señales claras

Remarcó que el Gobierno necesita “dar señales claras de cambio con una comunicación más activa y eficiente”. Hasta ahora, el mensaje oficial se limitó a publicaciones en redes sociales en las que Milei y Caputo insistieron en que nada cambiará. Según la consultora, esa estrategia deja dos opciones: que el resultado electoral no resulte relevante para el rumbo económico o que no exista un plan B. En ambos casos, concluyó que los cambios son inevitables.

A su turno, el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, describió la situación como un entretiempo en el que el Gobierno debe “llegar como pueda” tras el golpe en la provincia de Buenos Aires. Resaltó que la derrota electoral en Buenos Aires mostró que Milei “no es un superhéroe” y que puede perder elecciones, lo que se suma a los reveses recientes en el Congreso y en el terreno político-electoral.

A su juicio, el objetivo inmediato en las cinco semanas hasta los comicios legislativos es “aguantar lo mejor posible”, ya que “no se cambia el caballo a mitad del río”. Subrayó que las decisiones más relevantes quedarán para después de octubre.

Dólar al límite: qué significa para la economía según un experto

Dólar al límite: qué significa para la economía según un experto

En su análisis, el gran desafío para el año próximo será avanzar hacia un tipo de cambio real más alto y una tasa de interés real más baja. Explicó que la incapacidad para acumular reservas impide reducir el riesgo país, que aumentó pese al acuerdo con el FMI y al desembolso de U$S14.000 millones. Según estimaciones de Equilibra, en octubre las reservas netas terminarán en torno a los U$S10.000 millones negativos, un deterioro respecto de los poco más de U$S2.000 millones negativos con los que comenzó el año.

Sigaut Gravina advirtió que cada vez que el Tesoro anuncia ventas de divisas para contener el dólar, el mercado reacciona con mayor desconfianza y eleva el riesgo país. La única salida, sostuvo, será promover un equilibrio externo que incentive exportaciones y desaliente importaciones, en paralelo con la disciplina fiscal. Solo con esa macro ordenada, indicó, podrá pensarse en retomar el crecimiento hacia el otoño.

Temas Elecciones 2025 TucumánBuenos AiresAxel KicillofLuis CaputoSantiago BausiliEstados UnidosJavier MileiLLA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuál es el nuevo precio del dólar que pactan inversores para fin de mes en el mercado de futuros

Cuál es el nuevo precio del dólar que pactan inversores para fin de mes en el mercado de futuros

En Tucumán, la mitad de los ocupados no está registrado

En Tucumán, la mitad de los ocupados no está registrado

Las billeteras virtuales cobrarán Ingresos Brutos: ¿qué usuarios estarán afectados?

Las billeteras virtuales cobrarán Ingresos Brutos: ¿qué usuarios estarán afectados?

Cerró una fábrica de motos en Buenos Aires y dejó a decenas de familias sin empleo

Cerró una fábrica de motos en Buenos Aires y dejó a decenas de familias sin empleo

Dólar blue EN VIVO: a cuánto cotizó este martes 9 de septiembre de 2025

Dólar "blue" EN VIVO: a cuánto cotizó este martes 9 de septiembre de 2025

Lo más popular
Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
1

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
2

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Javier y Axel, vidas paralelas
3

Javier y Axel, vidas paralelas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”
4

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario
5

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch
6

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch

Más Noticias
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Expo Agroganadera: el campo reclamó menos disputas electorales y el Gobierno promete trabajar en reformas

Expo Agroganadera: el campo reclamó menos disputas electorales y el Gobierno promete trabajar en reformas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch

Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch

Comentarios