Franco Colapinto hizo autocrítica y mira hacia adelante: “Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre”

Tras la polémica en el GP de Estados Unidos, donde desobedeció una orden de Alpine para no adelantar a Pierre Gasly, Franco Colapinto reconoció su error y aseguró que el tema fue “discutido internamente”. El argentino ya se enfoca en el desafío del Gran Premio de México, con la intención de dejar atrás el episodio y recuperar confianza.

Franco Colapinto. Franco Colapinto.
Hace 1 Hs

Luego de un fin de semana cargado de tensión en Austin, Franco Colapinto salió a hablar sobre el conflicto que marcó la última carrera de Alpine en el Gran Premio de Estados Unidos. El bonaerense, que había ignorado una instrucción del equipo para no superar a Pierre Gasly a dos vueltas del final, reconoció su error y dejó en claro que el episodio fue analizado puertas adentro.

“La situación del equipo el domingo se ha discutido internamente y es evidente que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase. Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carreras”, expresó el piloto argentino, en un tono de autocrítica y conciliación.

El contexto no fue sencillo. Alpine tuvo un domingo complicado: tardó seis segundos en cambiar los neumáticos de Gasly y el rendimiento general del coche volvió a dejar dudas. En medio de ese panorama, Colapinto decidió atacar y concretó una maniobra precisa para adelantar a su compañero, lo que generó malestar en la escudería.

Sin embargo, la situación también puede verse desde una óptica positiva. El joven argentino sigue demostrando velocidad, manejo del desgaste de neumáticos y capacidad para aprovechar las oportunidades, en un momento clave de su carrera: Alpine busca segundo piloto para 2026, y cada actuación es una oportunidad para mostrarse.

Sobre lo ocurrido en Austin, agregó: “Fue un fin de semana difícil, con solo una sesión de entrenamientos y condiciones complicadas. No encontramos el equilibrio adecuado del coche y eso nos afectó. Necesitamos comprender por qué tuvimos tantas dificultades y trabajar para solucionarlo”.

Con la autocrítica hecha, Colapinto ya pasa la página y se enfoca en el próximo desafío: el Gran Premio de México. “Por ahora miro hacia la Ciudad de México, donde el ambiente siempre es increíble. Será fantástico contar con tanto apoyo y, aunque la altitud es un reto adicional, estoy emocionado de volver a la pista frente a un público tan increíble”, concluyó.

