Franco Colapinto hizo autocrítica y mira hacia adelante: “Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre”

Luego de un fin de semana cargado de tensión en Austin, Franco Colapinto salió a hablar sobre el conflicto que marcó la última carrera de Alpine en el Gran Premio de Estados Unidos. El bonaerense, que había ignorado una instrucción del equipo para no superar a Pierre Gasly a dos vueltas del final, reconoció su error y dejó en claro que el episodio fue analizado puertas adentro.