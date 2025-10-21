Secciones
¿Fue todo una jugada de Flavio Briatore? El rumor que sacude la interna de Alpine tras la maniobra de Franco Colapinto en Austin

Versiones desde Inglaterra apuntan a que el histórico dirigente habría puesto a prueba al piloto argentino durante el GP de Estados Unidos, en plena tensión con Pierre Gasly.

JUGADA MAESTRA. Briatore habría puesto a prueba a Colapinto en plena carrera. Su reacción podría haber sido la señal que esperaba Alpine. JUGADA MAESTRA. Briatore habría puesto a prueba a Colapinto en plena carrera. Su reacción podría haber sido la señal que esperaba Alpine.
Hace 1 Hs

La historia que comenzó con una orden insólita y una maniobra rebelde sumó ahora un capítulo inesperado. Desde Inglaterra surgieron versiones que señalan que la famosa instrucción “Hold positions, please” durante el Gran Premio de Estados Unidos habría sido una prueba directa ideada por Flavio Briatore para medir a Franco Colapinto.

Según estos rumores, el asesor deportivo de la escudería francesa, estratega y artífice de las eras doradas de Michael Schumacher en Benetton y de Fernando Alonso en Renault, habría sido quien dio la orden al ingeniero de Colapinto de mantener las posiciones con Pierre Gasly en las vueltas finales de Austin. La intención, según la versión que circula en medios británicos, habría sido “ver cómo reaccionaba” el argentino ante una situación de obediencia y presión interna.

Cuando Colapinto desobedeció la orden y superó a su compañero en la primera curva, las cámaras no registraron nada inusual en el muro, pero los testigos citados por la prensa inglesa aseguran que la expresión de Briatore fue una sonrisa. No de enojo, sino de satisfacción.

En el entorno de Alpine nadie confirmó ni desmintió esta versión, pero quienes conocen al italiano no descartan que una jugada así encaje con su estilo. Briatore siempre se movió con la lógica del “ensayo real”: probar la personalidad de sus pilotos en pista, incluso en contextos tensos o aparentemente irrelevantes. Así lo hizo en su momento con Schumacher y Alonso, cuando buscaba comprobar si estaban listos para dar un salto en autoridad dentro del equipo.

Si la historia fuera cierta, el episodio en Austin dejaría de ser una polémica para transformarse en una evaluación superada. Colapinto reaccionó con carácter y lo hizo en un contexto que podría haber sido deliberadamente provocador. Y eso, dentro de la política interna de Alpine, podría haber pesado más que el puesto 17.

Por ahora, todo son rumores. Pero la sonrisa de Briatore, si realmente existió, sería un guiño tan claro como la maniobra de Colapinto: un mensaje que, en silencio, puede haber confirmado mucho más que una simple orden desobedecida.

