DeportesAtlético Tucumán

Atlético Tucumán pierde a Nicolás Laméndola por suspensión para el duelo con Independiente

El mediocampista llegó al límite de amarillas tras ser amonestado frente a San Lorenzo y no podrá estar en la fecha 14 del Torneo Clausura. Tres titulares más están al borde de la suspensión.

Atlético tendrá una baja confirmada para el próximo compromiso del Clausura 2025. Nicolás Laméndola no podrá ser parte del encuentro frente a Independiente, luego de recibir su quinta tarjeta amarilla en el empate ante San Lorenzo.

El volante, una de las piezas más utilizadas por Lucas Pusineri en la zona media, deberá cumplir una fecha de suspensión y recién podrá volver en la jornada siguiente, cuando el “Decano” reciba a Godoy Cruz.

La amonestación frente al “Ciclón” completó el ciclo de cinco tarjetas acumuladas en el campeonato, por lo que automáticamente quedó inhabilitado para el duelo ante el “Rojo”, válido por la fecha 14 de la Zona B.

Además, el cuerpo técnico tendrá que estar atento a otros tres jugadores que se encuentran al borde de la suspensión: Miguel Brizuela, Kevin Ortiz y Damián Martínez, todos con cuatro amarillas. En caso de recibir una más frente a Independiente, también deberán cumplir una fecha fuera de las canchas.

Pusineri analiza alternativas para reemplazar a Laméndola en el mediocampo, una zona donde el “Decano” suele sostener gran parte de su estructura de juego. 

El duelo ante Independiente será clave para mantener vivas las aspiraciones de Atlético en la pelea por los playoffs del Clausura y, sobre todo, para dejar de lado la pelea por el descenso.

