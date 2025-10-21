Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Estalló el vestuario de Atlético Tucumán: deudas, reclamos y falta de diálogo con la dirigencia

El plantel decidió no concentrar antes del partido con San Lorenzo por una deuda en premios y encendió una crisis interna. Jugadores denuncian destrato, falta de comunicación y un quiebre en la relación con la Comisión Directiva.

La relación entre el plantel de Atlético Tucumán y la CD estaría rota. La relación entre el plantel de Atlético Tucumán y la CD estaría rota. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Hace 52 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
