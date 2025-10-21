Secciones
LG PlayPanorama Tucumano

Hoy, en "Panorama Tucumano": la previa electoral y todos los escenarios posibles después del domingo

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

FEDERICO VAN MAMEREN, el conductor. FEDERICO VAN MAMEREN, el conductor.
Hace 27 Min

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, te acercará todo lo que necesitás saber para ir a votar el domingo. En la previa electoral, encuestadores y consultores analizarán la campaña, las previsiones y lo que viene.

Hugo Haime hablará sobre el voto de los argentinos y el escenario que viene. Juan Courel analizará las estrategias de comunicación política en la campaña de medio término, las redes y la IA. Y Juan Negri anticipará el impacto de los comicios en el Gobierno y la configuración del próximo Congreso.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Temas Elecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
1

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
2

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
3

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
4

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
5

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

La hegemonía del “alperovichismo”
6

La hegemonía del “alperovichismo”

Más Noticias
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Comentarios