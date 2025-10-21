Hoy, en "Panorama Tucumano": la previa electoral y todos los escenarios posibles después del domingo

Esta noche, Panorama Tucumano, el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, te acercará todo lo que necesitás saber para ir a votar el domingo. En la previa electoral, encuestadores y consultores analizarán la campaña, las previsiones y lo que viene.
Hugo Haime hablará sobre el voto de los argentinos y el escenario que viene. Juan Courel analizará las estrategias de comunicación política en la campaña de medio término, las redes y la IA. Y Juan Negri anticipará el impacto de los comicios en el Gobierno y la configuración del próximo Congreso.
Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los dimes y diretes de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).