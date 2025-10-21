La Cámara Electoral ordenó que los resultados provisorios se publiquen por distrito

El núcleo del conflicto gira en torno a la forma en que se presentan los datos preliminares, que si bien no tienen valor legal, son los primeros en llegar al público el día de la elección. Según la acordada, este escrutinio provisorio es organizado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y se realiza a través de prestadores privados, sin intervención de la Justicia Electoral.