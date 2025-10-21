La Cámara Electoral ordenó que los resultados provisorios se publiquen por distrito

La Cámara Nacional Electoral resolvió este lunes que la difusión de los resultados provisorios de las próximas elecciones legislativas se deberá realizar exclusivamente por distrito electoral.
La decisión, enmarcada en lo que establece la Constitución Nacional (CN) y la legislación vigente, apunta a reforzar la transparencia y evitar confusiones en la presentación de los datos la noche de los comicios.
La medida fue adoptada en un acuerdo extraordinario por los jueces Daniel Bejas, Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Hernán Corcuera, tras un planteo administrativo presentado por Fuerza Patria.
La objeción surgió luego del simulacro electoral realizado el fin de semana pasado, cuando el Gobierno nacional difundió resultados agregados a nivel nacional, sumando votos de distintas fuerzas políticas en todos los distritos.
El núcleo del conflicto gira en torno a la forma en que se presentan los datos preliminares, que si bien no tienen valor legal, son los primeros en llegar al público el día de la elección. Según la acordada, este escrutinio provisorio es organizado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y se realiza a través de prestadores privados, sin intervención de la Justicia Electoral.
A pesar de que en el Gobierno nacional señalaron inicialmente que la resolución no impedía la publicación de cifras globales, finalmente confirmaron que acatarán la disposición judicial y respetarán el formato por distrito en la difusión oficial del domingo a la noche, consignó el sitio Infobae.
La Cámara subrayó que el objetivo de la medida es garantizar claridad en la interpretación de los datos y evitar interpretaciones erróneas sobre el alcance del respaldo electoral de cada fuerza.