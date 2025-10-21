Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Atlético Tucumán perdió 2 a 1 con San Lorenzo de Almagro, en un partido donde no hubo puntos destacados en el conjunto de 25 de Mayo y Chile. El arquero Matías Mansilla y el delantero Leandro Díaz, los puntos más flojos del conjunto de Lucas Pusineri.
Los puntajes fueron los siguientes:
Matías Mansilla (3)
El arquero no transmitió seguridad. En una de las últimas jugadas del primer tiempo, calculó mal y cometió un claro penal, que cambió el partido. Además, en el segundo tanto del “Ciclón” no tuvo reacción.
Maximiliano Villa (4)
No aportó en la marca ni en el ataque. Nunca logró afirmarse en la última línea. El lateral fue superado claramente por los delanteros de San Lorenzo, especialmente en el segundo tiempo.
Marcelo Ortiz (4)
Arrancó con todo y a los nueve minutos aprovechó bien un rebote para convertir el primer gol. Su actuación fue de mayor a menor. Estuvo muy flojo en la marca y en el complemento no transmitió seguridad.
Clever Ferreira (3)
Otro floja actuación del marcador central paraguayo y van... Fue superado por arriba y por abajo. No transmitió seguridad en la última línea y casi siempre perdió cuando el equipo de Boedo atacó.
Ignacio Galván (3)
Le costó mucho en la parte defensiva. Varias veces intentó pasar al ataque y se sumó bien a la zona media, pero cada vez que lo atacaron perdió. En el complemento cometió muchos errores.
Carlos Auzqui (3)
Se mostró errático cada vez que la pelota pasó por sus pies. Comenzó bien, pero con el correr de los minutos se fue diluyendo. Debido a su bajo rendimiento, fue reemplazado a los 18’ del complemento.
Kevin Ortiz (5)
Fue lo mejor del “Decano”. Corrió todas las pelotas y trató de aportar claridad en la mitad de la cancha. Con empuje, llevó al equipo para adelante. Sorpresivamente fue reemplazado en el segundo tiempo.
Adrián Sánchez (3)
El volante surgido en las inferiores de Boca sufrió mucho cuando tuvo que retroceder en la marca y estuvo impreciso en los pases. No aportó orden en la mitad de la cancha y el equipo lo sintió.
Nicolás Laméndola (4)
Comenzó con todo, pero su performance se fue diluyendo con el correr de los minutos para entrar en un pozo como todo el equipo. Tomó muchas decisiones apresuradas.
Mateo Bajamich (4)
No gravitó en ataque y el equipo lo sintió. Tuvo que retroceder bastante para buscar la pelota, pero cada que el balón le llegó a sus pies, no tuvo peso ofensivo. Perdió casi siempre contra los defensores del “Ciclón”.
Leandro Díaz (3)
Peleó más de lo que jugó. Fue bien controlado por los centrales de San Lorenzo y nunca buscó asociarse con la zona media para generar peligro. A pesar de que la defensa visitante le dejó espacio, no lo aprovechó.
Franco Nicola (-)
El uruguayo insinúa más de lo que concreta. Intentó llevar al equipo para adelante, pero siempre falló en la toma de decisiones.
Ramiro Ruiz Rodríguez (-)
Con más empuje que buen fútbol, “RRR” trató de generar peligro. Sobre el final del encuentro marcó el gol del empate, que fue anulado por posición adelantada.
Miguel Brizuela (-)
Ingresó para reforzar la última línea, debido a que el colombiano Diego Herazo no podía ser controlado. El ex jugador de Vélez no fue solución y el atacante de San Lorenzo siguió ganando todos los duelos.
Kevin López (-)
Su ingresó tardó más de lo esperado. Era el jugador que le podía dar otro empuje al “Decano” y lo demostró los pocos minutos que estuvo en la cancha.
Lisandro Cabrera (-)
Jugó poco y no logró cambiar nada.