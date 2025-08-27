Jóvenes en la COP 30: cómo participar en la cumbre climática de la ONU en Brasil

¿Te imaginás debatiendo sobre el futuro del planeta junto a líderes globales, científicos y activistas? Mediterranean Youth Foundation (MYF), una organización internacional que impulsa la participación juvenil en debates sobre sostenibilidad y derechos humanos, abrió una convocatoria para que jóvenes de entre 18 y 29 años se sumen a su delegación en la COP 30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realizará en Belém, Brasil, entre el 10 y el 21 de noviembre de 2025.
La propuesta llega en el ámbito del Día Internacional de la Juventud, y busca amplificar la voz de quienes ya vienen trabajando en proyectos y acciones por la sostenibilidad.
Los postulantes seleccionados recibirán una credencial oficial (badge) que les permitirá ingresar a la Blue Zone, el espacio donde se toman las decisiones más importantes sobre política climática a nivel global. Allí se reúnen jefes de Estado, representantes de ONG, investigadores y otros líderes de la sociedad civil. El pase es gratuito, pero los gastos de viaje y estadía corren por cuenta de cada participante.
¿Quiénes pueden postularse?
- Jóvenes de 18 a 29 años.
- Con experiencia en proyectos o iniciativas vinculadas a la acción climática.
- Comprometidos a participar en la cumbre al menos 3 días, grabar un breve video de su experiencia y representar activamente a la delegación.
La fecha límite para enviar una postulación es el 10 de septiembre de 2025. La inscripción está disponible en este formulario: https://acortar.link/kYCm8N
En un momento donde la emergencia climática atraviesa todos los aspectos de la vida —desde la educación y el empleo hasta la salud y el bienestar—, esta convocatoria es una oportunidad para que la juventud no sólo sea parte del debate, sino también de las soluciones.