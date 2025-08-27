Jóvenes en la COP 30: cómo participar en la cumbre climática de la ONU en Brasil

¿Te imaginás debatiendo sobre el futuro del planeta junto a líderes globales, científicos y activistas? Mediterranean Youth Foundation (MYF), una organización internacional que impulsa la participación juvenil en debates sobre sostenibilidad y derechos humanos, abrió una convocatoria para que jóvenes de entre 18 y 29 años se sumen a su delegación en la COP 30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realizará en Belém, Brasil, entre el 10 y el 21 de noviembre de 2025.