Diego Topa confesó que fue una de las 300 víctimas de una estafa piramidal escandalosa

El testimonio de Diego Topa sobre la estafa piramidal

Durante su declaración, Diego Topa compartió con dolor la experiencia que sufrió: "Yo fui uno de los estafados. En los dos lotes que compré. Era mi sueño. Y fui uno de los pocos que pagó todo en regla." El actor lamentó el largo proceso judicial que siguió, pero afirmó haberlo superado: "Años y años de juicio. Ya lo solté. Que la vida se encargue de hacer justicia".