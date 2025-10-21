Diego Topa confesó que fue una de las 300 víctimas de una estafa piramidal escandalosa

Se dio a conocer la información que reveló que Diego Topa que fue uno de los damnificados en una estafa piramidal en la que participaron más de cien personas. La misma fue montada por Enrique Blaksley, tío de Pepe Ochoa, panelista del programa conducido por Ángel de Brito.
La revelación se conoció en el programa Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, quien había adelantado la noticia a modo de enigmático. “Tengo un dato que tiene que ver con una persona muy querida por el público que fue estafada hace algunos años y que hoy lo va a confesar por primera vez”, dijo el periodista antes de arrojar la bomba.
El testimonio de Diego Topa sobre la estafa piramidal
Durante su declaración, Diego Topa compartió con dolor la experiencia que sufrió: "Yo fui uno de los estafados. En los dos lotes que compré. Era mi sueño. Y fui uno de los pocos que pagó todo en regla." El actor lamentó el largo proceso judicial que siguió, pero afirmó haberlo superado: "Años y años de juicio. Ya lo solté. Que la vida se encargue de hacer justicia".
El conductor infantil explicó que, a pesar de las pérdidas económicas y el extenso litigio, logró recuperarse gracias a su dedicación y esfuerzo continuo. "Por suerte jamás paré de laburar y volví a juntar para poder pagar mi nueva casa y armar mi familia", comentó. Además, mencionó de forma casual su parentesco con una figura conocida: "Ni sabía que era el tío de Pepe".
¿Otros famosos fueron victimas de la estafa piramidal de Enrique Blaksley?
La periodista Fernanda Iglesias señaló a su excompañero, Pepe Ochoa, al revelar su vínculo familiar. Afirmó que él es sobrino de Enrique Blaksley Señorans. Este empresario fue condenado por estafar a más de 300 inversores, una maniobra que superó los 185 millones de pesos. Etchegoyen complementó que otras celebridades también resultaron afectadas, pero prefieren no hablar del tema.
Según la sentencia dictada por el máximo tribunal penal del país, Blaksley fue hallado culpable de liderar una asociación ilícita. Dicha asociación se dedicaba a estafar y lavar activos, operando con un esquema Ponzi bajo la imagen de la empresa Hope Funds. Las acciones fraudulentas afectaron a cientos de inversores con la promesa de ganancias extraordinarias que, en realidad, nunca pudieron concretarse.