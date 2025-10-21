Cómo se emite y se cuenta tu voto con la Boleta Única de Papel

El escrutinio de mesa

El conteo de votos en cada mesa está a cargo del presidente o presidenta, auxiliado/a por su suplente. Con vigilancia en el acceso y en presencia de fiscales, apoderados y candidatos que lo soliciten, se procede a abrir la urna y extraer todas las Boletas Únicas de Papel. Primero se confronta la cantidad de boletas con la de votantes, luego se separan los votos de identidad impugnada y se clasifican los votos válidos por categoría y agrupación política, así como los blancos, nulos y recurridos. Este procedimiento garantiza transparencia y legitimidad en el recuento.