Secciones
Política

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón electoral y dónde votar en Tucumán

El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales. Los tucumanos ya pueden averiguar el lugar donde les corresponde emitir su voto.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 1 Hs

Tucumán se prepara para participar en las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre de 2025, en las que se renovarán bancas en la Cámara de Diputados. En la provincia competirán nueve listas y se elegirán únicamente diputados nacionales.

Desde el 16 de septiembre, los ciudadanos pueden consultar el padrón electoral definitivo de manera online, un paso clave para conocer el establecimiento y la mesa de votación asignados, y para confirmar si hubo cambios respecto a elecciones anteriores.

Dónde voto 2025: cómo consultar el padrón electoral

La información está disponible en la página oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Para acceder, hay que ingresar al padrón y completar los datos solicitados: número de DNI, género y distrito. Al finalizar, el sistema mostrará el establecimiento, la dirección, la mesa y el número de orden asignado a cada elector.

Además, el sitio permite verificar los datos inscriptos en el Registro Nacional de Electores y cuenta con un apartado de reclamos en caso de detectar errores u omisiones.

Las personas habilitadas para votar tendrán tiempo hasta el 26 de septiembre para solicitar correcciones sobre el padrón definitivo.

Documentos habilitados para votar

El día de los comicios, los votantes deberán presentarse con alguno de los siguientes documentos válidos:

DNI tarjeta (incluso si tiene la leyenda “no válido para votar”)

DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Es importante que el documento presentado sea igual o posterior al que figura en el padrón. No se aceptan constancias de DNI en trámite.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña
1

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego
2

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos
3

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo
4

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante
5

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”
6

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Más Noticias
Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Visita relámpago del Presidente: hora por hora, el paso de Javier Milei por Tucumán

Los abogados eligieron consejeros para el CAM

Los abogados eligieron consejeros para el CAM

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Milei, en Santiago: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo”

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

Detuvieron a una mujer por amenazar con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Contra la corrupción: tres plataformas electorales con ideas a favor de la transparencia

Contra la corrupción: tres plataformas electorales con ideas a favor de la transparencia

Comentarios