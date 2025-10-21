Votos afirmativos, nulos y en blanco: todo lo que debes saber para las elecciones 2025

Tucumán se prepara para participar en las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre de 2025, en las que se renovarán bancas en el Congreso. En la provincia competirán nueve listas y se elegirán únicamente diputados nacionales. A medida que se acerca la fecha, es importante que los ciudadanos comprendan cómo se clasifican los votos emitidos en el marco del sistema electoral argentino. Los votos no solo pueden ser afirmativos, sino que también existen otras categorías como nulos, en blanco, recurridos o de identidad impugnada. Conocer estas distinciones ayuda a entender cómo se contabilizan los sufragios y qué significa cada uno en el proceso democrático.